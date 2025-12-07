Avengers: Secret Wars, una star Marvel conferma il suo ritorno nel cast del film

Avengers: Secret Wars aggiunge ufficialmente un altro volto noto del Marvel Cinematic Universe: Letitia Wright ha confermato il suo coinvolgimento nel film che chiuderà la Multiverse Saga nella Fase 6. Con il calendario MCU che procede verso i suoi ultimi capitoli, nuovi dettagli stanno iniziando a emergere sui prossimi cinecomic dedicati agli Avengers.

In un’intervista con ScreenRant per presentare il suo film Highway to the Moon (che segna anche il suo debutto alla regia), Wright è stata interrogata sul futuro di Black Panther 3 e sullo stato dei lavori all’interno del franchise. L’attrice, interprete di Shuri, ha inizialmente rivelato un dettaglio inaspettato affermando: «So solo che abbiamo appena finito Secret Wars, ed è stato davvero fantastico». Poco dopo ha corretto il tiro, chiarendo di essersi confusa: «Doomsday, scusate. Confondo i due. È Secret Wars che devo ancora girare. Ma Doomsday lo abbiamo finito ed è stato molto bello».

Wright ha raccontato di essersi divertita molto sul set di Avengers: Doomsday, anticipando il suo entusiasmo per ciò che il pubblico vedrà al cinema. Quanto a Black Panther 3, ha ribadito che aspetta aggiornamenti da Ryan Coogler, confermando che il regista è già al lavoro sul prossimo capitolo della saga di Wakanda.

Per l’attrice, entrare nel team degli Avengers con il ruolo di nuova Black Panther è un’esperienza profondamente diversa rispetto alla Fase 3: «È un onore, ma anche un tributo e una responsabilità legata all’eredità dei film precedenti. Porto mio fratello con me ogni volta», ha dichiarato riferendosi a Chadwick Boseman. Wright ha poi espresso entusiasmo per la crescita di Shuri nei prossimi film, pur ammettendo di non poter rivelare nulla sulle sue scene in Doomsday.

Interrogata infine sulle recenti speculazioni riguardo al possibile recast di T’Challa e al futuro di Shuri dopo la saga del Multiverse, Wright ha mantenuto il riserbo: «Amo le storie e amo il modo in cui l’universo Marvel si espande. È un mondo pieno di svolte narrative, vedremo cosa succederà. Sono entusiasta di ciò che verrà».

Le riprese di Avengers: Secret Wars inizieranno nell’estate del 2026, con il ritorno dei fratelli Russo alla regia. La release è prevista per il 17 dicembre 2027, mentre nuovi dettagli sul cast saranno probabilmente annunciati nel corso del prossimo anno, man mano che il progetto si avvicinerà alla produzione.