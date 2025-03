Avengers: The Kang Dynasty, la sceneggiatura sembra essere arrivata on line ed è… selvaggia!

Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige sembra essere un grande fan di Rick and Morty, cosa che spiega il fatto che ha assunto molti degli sceneggiatori della serie per la sua Multiverse Saga.

La serie animata ha sempre offerto un’interpretazione molto intelligente e interessante del Multiverso, quindi ha senso che Jeff Loveness sia stato incaricato di lavorare su Ant-Man and the Wasp: Quantumania e Avengers: The Kang Dynasty. Michael Waldron, nel frattempo, ha contribuito a Loki prima di scrivere Doctor Strange in the Multiverse of Madness e Avengers: Secret Wars.

Tuttavia, la risposta mista ai loro primi film MCU ha portato ad alcuni grandi cambiamenti. Loveness e Waldron sono stati successivamente eliminati dai rispettivi film di Avengers, ed entrambi sono stati riscritti da Stephen McFeely. I fratelli Russo dirigeranno.

Ci siamo chiesti a lungo quale fosse il piano per Avengers: The Kang Dynasty prima che diventasse Avengers: Doomsday, e un’apparente fuga di notizie sulla sceneggiatura potrebbe rispondere a queste domande persistenti.

È molto facile falsificare, oggi, cose del genere con l’intelligenza artificiale (o semplicemente perché qualcuno ha fin troppo tempo libero). Tuttavia, sembra e suona piuttosto genuino e si allinea con molto di ciò che abbiamo precedentemente riportato sui piani per il film. Lasceremo a voi la decisione, ma è comunque una lettura interessante.

Cosa racconta la sceneggiatura di Avengers: The Kang Dynasty?

I momenti salienti includono il debutto di Miles Morales nell’MCU, una reunion per i tre Spider-Men di Spider-Man: No Way Home, un altro team-up tra Deadpool e Wolverine e un ruolo sostanzioso per Moon Knight. Sembra che gran parte del film sarebbe stata dedicata all’esplorazione della storia d’amore di Kang con Ravonna.

Anche le Varianti del cattivo entravano in gioco e, come previsto, Kang il Conquistatore avrebbe usato il potere di The Beyonders per creare un nuovo “Battleworld”. Sembra trattarsi solo di una prima bozza, quindi chissà quanto sarebbe cambiato, o quali idee avrebbero potuto essere scartate, durante la preparazione alle riprese. Di nuovo, è difficile dire con un certo grado di certezza se questo sia il vero affare, ma le idee di Loveness sono tutt’altro che terribili. In effetti, questo avrebbe potuto essere un film solido (in particolare con Destin Daniel Cretton al timone).

I riflettori si sono invece spostati da Kang, per una moltitudine di ragioni, tra cui i problemi legali di Jonathan Majors, e ora vedremo gli eroi più potenti della Terra riunirsi per combattere contro il Dottor Destino.

Avengers: Doomsday uscirà a maggio 2026, mentre Avengers: Secret Wars dovrebbe arrivare a maggio 2027. Puoi trovare un collegamento alla sceneggiatura trapelata di Avengers: The Kang Dynasty nel post di Reddit qui sotto o cliccando qui.