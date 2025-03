Gen V: Eric Kripke condivide degli aggiornamenti, il trailer arriverà presto

Gen V è il primo spin-off della serie di supereroi di grande successo di Prime Video The Boys. La prima stagione di Gen V mostra agli spettatori cosa significa andare al college da supereroi e, come per qualsiasi cosa legata a The Boys, è caratterizzata da contenuti gore ed espliciti.

Eric Kripke, ideatore della serie originale e dello spin-off, ha condiviso su X un entusiasmante aggiornamento sulla seconda stagione di Gen V, le cui riprese sono già terminate. Il suo post recita: “Ok, aggiornamento #GenV! Gli episodi sono finiti di montare, fare musica, audio e VFX. Stiamo finendo il primo trailer. Presto pubblicheremo il trailer e l’annuncio della data. (Penso che questa stagione sia migliore della S1 e varrà la pena aspettare).”

Ciò significa che possiamo aspettarci un trailer da un giorno all’altro! Ciò che non è chiaro al cento per cento è cosa intenda quando dice “annuncio della data”. Potrebbe riferirsi a un annuncio di data per il trailer, ma potrebbe anche riferirsi alla data di uscita della stagione che verrà annunciata con il trailer.

La prima stagione di Gen V ha seguito Maria Moreau (Jaz Sinclair), una donna i cui poteri sono di controllare il sangue. Usa spesso il suo stesso sangue come arma. Maria frequenta la Godolkin University, il miglior college per supereroi da cui The Seven e Vaught reclutano spesso. Lungo la strada, Maria fa amicizia con Andre Anderson (Chance Perdomo), Cate Dunlap (Maddie Phillips), Emma Meyer (Lizze Broadway), Gordon Li (London Thor e Derek Luh) e Sam (Asa Germann). Andre ha poteri di magnetismo simili a Magneto. Cate ha poteri di controllo mentale, ma deve toccare la persona che sta tentando di controllare mentalmente. Emma può rimpicciolirsi e crescere in modo simile ad Ant-Man, ma per rimpicciolirsi deve liberarsi del cibo mentre per crescere deve mangiare. Jordan può passare da una forma maschile a una femminile, ognuna con poteri diversi. La forma maschile è apparentemente indistruttibile e ha una super forza, mentre la forma femminile ha un’agilità sovrumana e accesso a esplosioni di energia.

Durante la prima stagione, Marie e i suoi amici finiscono per scoprire alcuni segreti piuttosto grandi e pericolosi su God U. Sotto la scuola, ci sono persone con super poteri, come Sam, tenute prigioniere e sottoposte a esperimenti. Gli scienziati lì stanno cercando di sviluppare un virus che colpisca solo i super e alla fine li uccida. Vogliono che sia abbastanza potente da abbattere Homelander e questo virus gioca un ruolo enorme nella trama della quarta stagione di The Boys.

La prima stagione si è conclusa con un bel colpo di scena in cui Homelander si è presentato e ha fatto a pezzi alcune persone con i suoi occhi laser. Gli studenti imprigionati sotto la scuola vengono liberati e molti di loro si uniscono a un movimento suprematista che ha un ruolo anche nella quarta stagione di The Boys. Cate e Sam finiscono per schierarsi con Homelander e vengono acclamati come i nuovi Guardiani di Godolkin mentre Marie, Jordan, Emma e Andre si ritrovano rinchiusi in una stanza bianca in un luogo sconosciuto.

Come la quarta stagione di The Boys prepara la seconda stagione di Gen V

Durante l’episodio finale della penultima stagione di The Boys, in America scoppia il caos. Dopo che il Macellaio (Karl Urban) ha ucciso Victoria Neuman (Claudia Doumit), Patriota (Antony Starr) ne approfitta per ergersi a leader del mondo libero. Gli Stati Uniti sono ora sotto una versione Supe della legge marziale e con il disgusto di Patriota per tutto ciò che è umano, non c’è bisogno di pensare due volte al motivo per cui i civili possono essere visti indossare delle “H” nel trailer della seconda stagione di Gen V. Nel frattempo, dopo che la preside dell’Università Godolkin, Indira Shetty (Shelley Conn), è stata uccisa da Cate (Maddie Phillips), il posto si è liberato, pronto per l’arrivo di un nuovo leader, con il Cipher di Linklater pronto ad essere all’altezza del compito. Al momento, la seconda stagione di Gen V è prevista per il prossimo anno.