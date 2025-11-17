Il regista Edgar Wright spiega la vera identità del personaggio di Arnold Schwarzenegger nella nuova versione di The Running Man. Schwarzenegger interpreta il protagonista, Ben Richards, nell’adattamento cinematografico del 1987, mentre Glen Powell guida il cast della versione del 2025 diretta da Wright.

Quando Ben guarda la rete e alcuni dei loro quiz televisivi all’inizio del nuovo film, viene mostrata una banconota da 100 dollari, la valuta fittizia dei New Dollars. La banconota mostra un’immagine di Schwarzenegger in giacca e cravatta e con un’espressione stoica.

In un’intervista con CinemaBlend, Edgar Wright spiega che l’immagine di Schwarzenegger è sulla banconota perché in questa versione degli Stati Uniti è lui il presidente. Wright e il suo team creativo hanno deciso che in questo universo anche chi non è nato negli Stati Uniti può candidarsi alla presidenza, il che significa che Schwarzenegger potrebbe passare dall’essere governatore della California alla Casa Bianca. Date un’occhiata alla spiegazione di Wright qui sotto:

Abbiamo deciso che in un 2025 leggermente alternativo le regole sarebbero cambiate e che le persone non nate negli Stati Uniti avrebbero potuto candidarsi alla presidenza. Quindi, il governatore della California alla fine è diventato presidente e, nella nostra versione dei fatti, è Arnold. Non è Ben Richards, è Arnold Schwarzenegger, il presidente.

Wright riconosce che l’idea di Schwarzenegger come presidente non è esclusiva di The Running Man. Attribuisce il merito a Daniel Waters, sceneggiatore del film di fantascienza del 1993 Demolition Man, e al modo in cui il film menziona il presidente Schwarzenegger. Anni dopo, Wright ha voluto continuare la battuta.

Devo dare il merito a Daniel Waters, il grande sceneggiatore di Demolition Man, perché è stato lui a fare quella battuta per la prima volta in Demolition Man. Fanno un breve accenno al presidente Schwarzenegger. Quindi, ho voluto continuare quella battuta.

Dieci anni dopo l’uscita di Demolition Man, Schwarzenegger divenne governatore della California nel 2003, ricoprendo la carica fino al 2011. Nella cultura popolare, Arnold Schwarzenegger è anche raffigurato come presidente degli Stati Uniti ne I Simpson – Il film del 2007, dove è doppiato da Harry Shearer.

Sebbene il quasi-cameo di Arnold Schwarzenegger voglia essere solo un divertente omaggio al film del 1987, la spiegazione di Wright solleva alcuni nuovi interrogativi sul finale. Il nuovo adattamento vede Ben guidare il pubblico in una rivolta aperta contro la Rete, e Ben spara al produttore Dan Killian (Josh Brolin) poco prima che scorrano i titoli di coda. Le aziende come la Rete e i loro dirigenti sono il vero potere in questo mondo immaginario, non il governo vero e proprio. Con Killian e la Rete ormai distrutti, ci si chiede come venga ristrutturato il potere in questa società.

Il presidente di Schwarzenegger era apparentemente poco più di una figura pubblica di facciata per le corporazioni, cosa che Ben e il pubblico difficilmente lasceranno in piedi mentre si riprendono il potere loro sottratto. È intrigante considerare cosa succede al presidente in seguito a questo, e che il personaggio di Arnold Schwarzenegger ora fa parte dell’élite corrotta dopo che l’attore aveva precedentemente interpretato Ben.

Proprio come il libro di Stephen King su cui è basato, The Running Man del 2025 è concepito per essere una storia a sé stante, quindi è improbabile che queste domande sul personaggio di Schwarzenegger trovino mai risposta. Questo non toglie nulla al cameo, tuttavia, poiché è semplicemente un modo sottile e divertente per rendere omaggio a Schwarzenegger e al suo importante ruolo nella storia di questa particolare storia.