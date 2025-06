Mel Brooks torna nel ruolo di Yogurt nel nuovo film di Balle Spaziali

Mel Brooks riprenderà il ruolo di Yogurt nel nuovo film di Balle Spaziali di Amazon MGM Studios, come annunciato oggi dallo studio. Brooks, che ha diretto e interpretato il film originale, era già stato incaricato di produrlo. Parodia del Maestro Jedi Yoda di Star Wars, il suo personaggio Yogurt è un alieno che nell’originale ha svolto il ruolo di mentore del protagonista Lone Starr (Bill Pullman). Descritto da chi non ha ancora letto la sceneggiatura come “Un film di espansione del franchise, non prequel e non reboot, parte seconda, ma con elementi reboot”, il progetto uscirà nelle sale nel 2027.

I dettagli della trama sono ancora riservati. Josh Greenbaum dirigerà il film da una sceneggiatura di Benji Samit, Dan Hernandez e Josh Gad, come annunciato a giugno dello scorso anno. Gad dovrebbe anche recitare e produrre insieme a Brian Grazer e Jeb Brody, Brooks e Greenbaum di Imagine Entertainment, con Kevin Salter, Adam Merims, Samit e Hernandez come produttori esecutivi.

Distribuito dalla MGM nel 1987, Balle Spaziali è una parodia iconica del genere fantascientifico, che trae ispirazione dal franchise di Star Wars e da altri classici. La trama ruota attorno al malvagio Casco Nero (Rick Moranis) e al Presidente Skrocco (Brooks), che tentano di rubare l’atmosfera del pacifico pianeta Druidia, solo per essere ostacolati dall’eroe Stella Solitaria (Pullman), dal suo aiutante Barf (John Candy) e dalla principessa druisca Vespa (Daphne Zuniga). Tra gli altri attori del cast figurano Joan Rivers e Dick Van Patten. Il film ha incassato poco più di 38,1 milioni di dollari in tutto il mondo, ma è rimasto negli anni un classico di culto.

L’icona comica dietro altri classici come The Producers, Mezzogiorno e mezzo di fuoco e Frankenstein Junior, Mel Brooks ha vinto un Oscar per la sua sceneggiatura di The Producers, ricevendo un ulteriore Oscar onorario nel 2024. Nel corso degli anni, è stato anche riconosciuto con una borsa di studio BAFTA, il Life Achievement Award dell’AFI, quattro Emmy, quattro nomination ai Golden Globe, tre Grammy, numerosi WGA Awards (tra cui il Laurel Award per la sceneggiatura) e una miriade di altri riconoscimenti. Più recentemente, ha scritto, prodotto esecutivamente e narrato History of the World, Part II di Hulu, una serie sequel del suo film History of the World, Part I del 1981. Ha anche interpretato se stesso in un episodio di Only Murders in the Building ed è rappresentato dalla CAA e dall’avvocato Jay L. Cooper.