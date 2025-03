Ben Affleck riflette sull’interpretazione di Batman e sul momento in cui ha capito: “Oh m*rda, abbiamo un problema”

La notizia che Ben Affleck avrebbe interpretato il Cavaliere Oscuro in Batman v Superman: Dawn of Justice ha suscitato reazioni contrastanti da parte dei fan. L’attore ha dimostrato che i suoi detrattori si sbagliavano con il film del 2016, ma il film ha ricevuto recensioni negative e ha avuto un rendimento inferiore al botteghino.

Tuttavia, lui si è impegnato al massimo nel DCEU e ha fatto un cameo in Suicide Squad prima di tornare in Justice League. L’esperienza di Ben Affleck nel lavorare con il regista Joss Whedon sulle riprese del film lo ha allontanato dal ruolo e alla fine ha deciso di abbandonare la sua versione di Batman e quella di Geoff Johns.

Mentre in qualche modo è stato convinto a tornare per The Flash e un eventuale film Crisis on Infinite Earths, quest’ultimo progetto è stato scartato quando sono stati fondati i DC Studios e James Gunn ha deciso che Batman sarebbe stato riassegnato per il DCU.

Per qualche ragione, Ben Affleck ha chiarito di non avere alcun interesse a lavorare con il regista, quindi non c’è alcuna possibilità che indossi mantello e cappuccio per The Brave and the Bold.

Parlando con GQ per The Accountant 2, Ben Affleck ha riflettuto sul suo periodo come Cavaliere Oscuro. “Mi sono divertito molto. Ho adorato fare il film di Batman. Ho adorato Batman v Superman“, ha ammesso. “E mi sono piaciuti i miei brevi periodi in The Flash che ho fatto e quando ho lavorato con Viola Davis in Suicide Squad per un giorno o due”.

“In termini creativi, penso davvero che mi piaccia l’idea e l’ambizione che avevo per questo, che era quella di un Bruce Wayne più vecchio, distrutto e danneggiato. Ed era qualcosa che abbiamo davvero voluto nel primo film”.

Affleck ha poi continuato a condividere la sua opinione su dove tutto è andato storto per il suo Batman. “Quello che è successo è che ha iniziato a essere troppo vecchio per una gran parte del pubblico. Persino mio figlio all’epoca era troppo spaventato per guardare il film”, ha spiegato l’attore. “E così quando l’ho visto ho pensato, ‘Oh merda, abbiamo un problema.'”

“Poi penso che sia stato allora che hai avuto un regista che voleva continuare su quella strada e uno studio che voleva riconquistare tutto il pubblico più giovane a scopi contrastanti”, ha aggiunto, alludendo allo scontro di Zack Snyder con la Warner Bros e a come ciò abbia portato alla fine a due diverse versioni di Justice League. “Quindi hai due entità, due persone che vogliono davvero fare qualcosa di diverso e questa è una ricetta davvero pessima”.

La versione di Ben Affleck di Batman avrebbe dovuto mettere l’eroe contro Desthstroke, mentre la scena post-credit scartata di Flash ha rivelato che era intrappolato in una realtà diversa. Nessuna delle due storie si concretizzerà per ora, e il suo periodo come personaggio si è concluso con una nota stonata grazie alla versione sciocca dello Scarlet Speedster del combattente del crimine di Gotham City. Sulla base di queste osservazioni, almeno Affleck si è divertito con quell’esperienza.