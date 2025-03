Mr. Morfina: tutte le volte che il protagonista sarebbe dovuto morire nel film

Il personaggio di Jack Quaid in Mr. Morfina (qui la recensione) potrebbe non essere in grado di provare dolore, ma questo non gli impedisce di recare danno al suo corpo e per poco non muore in più occasioni nel corso del film. L’abilità unica di Nate deriva da una rara malattia genetica chiamata insensibilità congenita al dolore con anidrosi, o CIPA. Nate vive una vita incredibilmente protetta per questo motivo, ma usa la sua insensibilità fisica a suo vantaggio quando il suo interesse amoroso viene preso in ostaggio da violenti rapinatori di banche. Nel finale, Nate scopre così che non tutti i rischi sono pericolosi per la sua vita.

Ma se si considera tutto ciò che Nate affronta durante la sua avventura, forse abbracciare il rischio è l’approccio sbagliato. L’anidrosi (l’incapacità di sudare) è ad esempio già pericolosa di per sé. Questo e il rischio di ipertermia sono i motivi per cui i pazienti CIPA hanno un’aspettativa di vita di soli 25 anni. Sebbene la sua azione esagerata abbia contribuito non poco a far guadagnare a Mr. Morfina recensioni entusiastiche, è sufficiente dire che Nate rischia di morire per cause ben più gravi della semplice esposizione alla temperatura.

