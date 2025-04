Ben Affleck rivela cosa ha odiato di più dell’interpretare Batman

Interpretare un supereroe iconico come Batman in un film live-action è un’impresa che solo pochi attori possono vantare di aver fatto, dato che il Cavaliere Oscuro ha avuto la sua buona dose di interpretazioni sul grande schermo. Una delle ultime star ad aver interpretato Bruce Wayne sul grande schermo è stata Ben Affleck, che ha recitato in diversi film del DCEU prima che il franchise si concludesse nel 2023.

In una nuova intervista con GQ, in cui Affleck ha ripercorso i suoi film passati, all’ex star del DCEU è stato chiesto se la tuta di Batman che ha indossato nel film The Flash fosse la sua preferita tra quelle sfoggiate. Tuttavia, ciò ha portato Affleck a confessare che odiava indossare le tute del personaggio in generale. “Ho odiato le tute da pipistrello. Le tute da pipistrello sono orribili da indossare. Per prima cosa sono incredibilmente calde. Non respirano. Sono fatte per apparire come vogliono loro, e non c’è alcun pensiero per l’essere umano“.

“Si inizia a sudare dal momento in cui si indossa l’abito. Io già sudo di mio, capite cosa intendo? Ho caldo. E così, con quella cosa, non faresti altro che versare acqua perché c’è il cappuccio sopra. Una cosa è indossare la tuta, ma una volta che ti copri la testa, credo sia lì che tutto il tuo calore fuoriesce e lo senti. Anche gli stuntman più allenati e più in forma, i ragazzi che fanno parkour, i ragazzi d’azione, potrebbero farlo per circa 45, 50 minuti e poi avrebbero un colpo di calore”.

“Quindi bisognava uscirne. E questo è stato l’aspetto che ha reso difficile girare il film, perché faceva così caldo. Inoltre, non ti fa sentire molto eroico perché sei subito esausto e molto sudato e cerchi di nascondere il sudore che ti cola sul viso. Tipo: “No, possiamo ricominciare, sto bene, sono a posto”, ma in realtà stai praticamente per crollare dalla fatica”. Fortunatamente per Ben Affleck, non dovrà più sottoporsi a questa scomodità, dato che attualmente è Robert Pattinson ad interpretare il personaggio in The Batman, in attesa di scoprire chi interpreterà il personaggio nel DCU.