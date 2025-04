Avengers: Doomsday, Anthony Mackie anticipa un finale simile a quello di Infinity War

Il Marvel Cinematic Universe sta attualmente preparando Avengers: Doomsday, che si preannuncia come una delle puntate più tragiche della Saga del Multiverso, come anticipa ora una delle star principali del film della Fase 6. In una nuova intervista con Collider, infatti, Anthony Mackie, che nel MCU interpreta Sam Wilson, alias Capitan America, ha parlato del film, che come sappiamo è ufficialmente in produzione. A quanto pare, come Avengers: Infinity War, Avengers: Doomsday si concluderà con un cliffhanger.

“Sapete cosa? Ero davvero eccitato. È una di quelle storie che si spingono davvero oltre i limiti e – il cliffhanger alla fine, sapete, gli ultimi istanti del film – costruisce e ci prepara davvero un modo per la continuazione della saga Marvel, che è davvero eccitante. […] Si vedono questi personaggi, si vede come vengono introdotti e come giocano nell’universo che va avanti, e nessuno è al sicuro. Tutti sono sacrificabili.

Certo, non è una sorpresa sentire Mackie confermare che Avengers: Doomsday terminerà con un cliffhanger, poiché probabilmente si concluderà con una variazione della creazione di Battleworld da parte del Dottor Destino di Robert Downey Jr.. Affinché le azioni di Victor von Doom abbiano una posta in gioco significativa, il film necessariamente deve concludersi con la vittoria del supercriminale, in un modo o nell’altro. Questo permetterà inoltre al MCU di avere una realtà contorta, che consentirebbe ai Marvel Studios molta libertà di dare al pubblico una versione diversa di questo franchise.

L’idea che i personaggi siano sacrificabili in Avengers: Doomsday aiuterà poi anche a guidare la trama emotiva di Avengers: Secret Wars, soprattutto se a morire saranno personaggi di lunga data. Il fatto che ogni singolo personaggio sopravviva in qualche modo agli eventi del film farebbe sì che il Dottor Destino di Downey Jr. goda di un impatto minore. Ecco perché i commenti di Mackie sul fatto che tutti sono sacrificabili sono quello che ci voleva, perché questo potrebbe significare che anche alcuni degli attori di serie A sono in pericolo mentre la Marvel si avvia verso la storia conclusiva di Avengers: Secret Wars.

Tutto quello che sappiamo su Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, mentre Avengers: Secret Wars è previsto per il 7 maggio 2027.

Entrambi i film saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo, che faranno anche il loro ritorno nell’MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Al momento non si hanno certezze sugli attori che comporranno il cast del film, né su precisi elementi di trama.

I Marvel Studio hanno per ora confermato il seguente cast in Avengers: Doomsday: Chris Hemsworth (Thor), Vanessa Kirby (Susan Storm/Donna Invisibile), Anthony Mackie (Sam Wilson/Captain America), Sebastian Stan (Bucky Barnes/Soldato d’Inverno), Letitia Wright (Shuri/Black Panther), Paul Rudd (Scott Lang/Ant-Man), Wyatt Russell (John Walker/U.S. Agent), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Ebon Moss-Bachrach (Ben Grimm/The Thing), Simu Liu (Shang-Chi), Florence Pugh (Yelena Belova/Black Widow), Kelsey Grammer (Hank McCoy/Bestia), Lewis Pullman (Sentry), Danny Ramirez (Joaquin Torres/Falcon), Joseph Quinn (Johnny Storm/Torcia Umana), David Harbour (Alexei Shostakov/Red Guardian), Winston Duke (M’Baku), Hannah John-Kamen (Ava Starr/Ghost), Tom Hiddleston (Loki), Patrick Stewart (Charles Xavier/Professor X), Ian McKellen (Erik Lehnsherr/Magneto), Alan Cumming (Kurt Wagner/Nightcrawler), Rebecca Romijn (Raven Darkhölme/Mystica), James Marsden (Scott Summers/Ciclope), Channing Tatum (Remy LeBeau/Gambit), Pedro Pascal (Reed Richards/Mister Fantastic), Robert Downey Jr. (Victor von Doom/Dottor Destino).