Jennifer Lopez protagonista del film Netflix “The Last Mrs. Parrish” diretto da Robert Zemeckis

Jennifer Lopez sarà la protagonista dell’adattamento di Netflix di “The Last Mrs. Parrish”, la cui regia è affidata al regista di “Forrest Gump” Robert Zemeckis. Netflix ha ottenuto i diritti del libro best-seller di Liv Constantine nel 2021, un thriller psicologico incentrato su una contorta truffatrice che prende di mira una coppia benestante – i Parrish – come sue prossime vittime. Si infiltra nella coppia facendo amicizia con la moglie e seducendo il marito, con il piano principale di diventare la prossima signora Parrish, solo per scoprire che la vita della moglie è molto più complicata di quanto potesse immaginare.

Al momento, come riporta Variety, non sono ancora stati annunciati altri casting per il film, la cui produzione dovrebbe comunque iniziare nel corso di quest’anno. È probabile che, avendo ora trovato in Jennifer Lopez la sua protagonista, il film si arricchirà di altri nomi da qui a breve. Andrea Berloff (“The Mother”) e John Gatins (“Flight”) scrivono la sceneggiatura. Quando la versione cinematografica di “The Last Mrs. Parrish” è stata annunciata nel 2021, Lisa Rubin (che ha creato la serie TV di Netflix “Gypsy”) era stata inizialmente ingaggiata per scrivere la sceneggiatura.

Dove abbiamo visto Jennifer Lopez di recente?

La Jennifer Lopez ha recentemente recitato nel dramma sportivo ispiratore “Inarrestabile” e sarà presente nel remake musicale di “Kiss of the Spider Woman” del regista Bill Condon. In precedenza ha collaborato con Netflix per il thriller d’azione “The Mother” e per l’avventura d’azione fantascientifica “Atlas” con Sterling K. Brown. Una delle sue “recenti” interpretazioni più memorabili rimane però quella in “Le ragazze di Wall Street“, per il quale ha ottenuto una nomination ai Golden Globe.