La guida di Brad Pitt in F1 – Il Film è stata approvata da uno dei più grandi piloti di Formula 1 di tutti i tempi

Il regista di F1 – Il Film Joseph Kosinski rivela che uno dei più grandi piloti di Formula Uno della storia ha approvato la guida reale di Brad Pitt nel film. Successore dell’acclamato Top Gun: Maverick (2022) di Kosinski, il prossimo blockbuster Apple vede Pitt nei panni di Sonny Hayes, un ex pilota di Formula Uno che esce dal pensionamento per collaborare con un ambizioso pilota più giovane di nome Joshua Pearce (Damson Idris). Come mostrato nei trailer di F1 – Il film, Pitt guida in gran parte del film su veri circuiti di Formula 1.

Durante una recente intervista con The Hollywood Reporter, Kosinski ha parlato della guida di Pitt e Idris in F1 – Il film, rivelando che il leggendario pilota di Formula 1 Lewis Hamilton ha approvato personalmente le loro acrobazie. Sebbene il regista ammetta che è stato “snervante” vedere Pitt e Idris guidare a velocità così elevate, spiega che l’approvazione di Hamilton e l’allenamento dei due attori sono stati sufficienti a convincerlo delle loro capacità. Ecco il commento di Kosinski:

“Ci sono state sicuramente molte discussioni con le compagnie di assicurazione. La cosa positiva per me è che sia Brad che Damson hanno dimostrato di essere piloti incredibili. Sono molto abili al volante. Sono stati approvati dallo stesso Lewis Hamilton. Quindi, per quanto sia snervante vederli guidare a queste velocità, avevo fiducia nelle loro capacità e nel team che li circondava”.

Cosa significa questo per F1 – Il film

Lewis Hamilton ha svolto un ruolo chiave

Lewis Hamilton ha vinto sette titoli mondiali di F1, eguagliando l’ex pilota di F1 Michael Schumacher. Questo, oltre agli altri riconoscimenti ottenuti in questo sport, lo rende chiaramente una delle voci più autorevoli nel mondo della Formula Uno. Oltre ad essere un pilota affermato, Hamilton è anche produttore di F1 – Il film e ha partecipato all’addestramento di Pitt e Idris per le loro apparizioni in auto da corsa reali. La partecipazione di Hamilton al film è in linea con il recente approccio di Kosinski alla ripresa delle scene d’azione.

Le recensioni di Top Gun: Maverick sono state entusiastiche da parte della critica, e uno dei motivi principali è stata proprio l’azione. Tom Cruise e il resto del cast hanno trascorso centinaia di ore volando su veri jet da combattimento per il film, aggiungendo un tocco di autenticità inconfondibile a ciò che è finito sullo schermo. Kosinski ha adottato lo stesso approccio con F1: The Movie, e l’intenzione è chiaramente quella di offrire un’azione che sembri pratica e reale. Finora, le prime recensioni del nuovo film sono state per lo più positive, suggerendo che questo approccio ha funzionato ancora una volta.

Nella sua recensione di F1: The Movie per Cinefilos.it, Gianmaria Cataldo ha assegnato al film un punteggio di 3.5 su 5, elogiando le gare, che definisce “girate in modo magistrale”.