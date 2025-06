F1 – Il film con Brad Pitt è basato su una storia vera?

Il prossimo film adrenalinico di Brad Pitt, F1 – Il film, porta sul grande schermo il celebre campionato automobilistico. Pitt interpreta Sonny Hayes, un ex pilota professionista di Formula Uno che esce dal pensionamento per fare da mentore a un promettente pilota più giovane, Joshua “Noah” Pearce (Damson Idris), per il team Apex Grand Prix. Brad Pitt è affiancato da un cast stellare che include Javier Bardem (Non è un paese per vecchi), Kerry Condon (Gli spiriti dell’isola) e Tobias Menzies (The Crown).

F1 – Il film uscirà nelle sale il 25 giugno 2025. Essendo uno dei film più attesi del 2025, sembra destinato a diventare uno dei maggiori incassi della Warner Bros. al botteghino estivo. Come Le mans’ 66 – La grande sfida (2019) di James Mangold, F1 – Il film potrebbe persino diventare un candidato agli Oscar sotto la regia di Joseph Kosinski, l’acclamato regista di Top Gun: Maverick. Con un budget di 300 milioni di dollari, ci sono tutte le premesse perché sia quantomeno spettacolare da vedere su un grande schermo.

Il film di Brad Pitt sulla F1 non è basato su una storia vera

Anche il protagonista Sonny Hayes interpretato da Pitt è un personaggio di fantasia

Sebbene il film F1 – Il film con Brad Pitt sia basato sulle corse di Formula Uno, il film in uscita non è basato su una storia vera. Il personaggio di Pitt, Sonny Hayes, non è un pilota di F1 nella vita reale, né lo è il suo protetto Joshua “Noah” Pearce. Come altri grandi film sportivi di finzione, anche questo presenterà però elementi reali di un campionato sportivo internazionale legittimo, ma non sarà incentrato su personaggi o eventi storici. Il film sarà comunque radicato nelle corse di Formula Uno e ritrarrà l’autenticità di questo sport.

Il team Apex Grand Prix (APXGP) in F1 – Il film è anch’esso un team di Formula Uno immaginario. Il personaggio interpretato da Bardem, Ruben, è proprio il proprietario dell’APXGP che convince Sonny a fare da mentore a Noah. Sonny era un pilota di F1 di successo negli anni ’90, prima che un incidente quasi mortale lo costringesse ad abbandonare completamente lo sport. Secondo Motorsport, le auto utilizzate per girare F1 “sono in realtà auto di F2 modificate dalla Mercedes per integrarsi perfettamente con il resto della griglia”.

Come la storia del film di Brad Pitt sulla F1 si confronta con i veri piloti di Formula Uno

Più di 20 piloti di F1 appaiono nei panni di sé stessi

Sebbene non sia basato su una storia vera, F1 – Il film sarà probabilmente una delle rappresentazioni più autentiche delle corse di Formula Uno mai realizzate per il cinema. Più di 20 piloti di Formula Uno appaiono nel film nei panni di se stessi, rappresentando tutte e 10 le scuderie di Formula Uno. Tra questi piloti figurano Lewis Hamilton, considerato da molti il volto della Formula 1 moderna, George Russell, Max Verstappen, Sergio Pérez, Charles Leclerc, Carlos Sainz Jr. e molti altri.