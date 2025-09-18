Netflix sta per lanciare il perfetto sostituto di Fallout

Netflix sta per lanciare una nuovissima serie televisiva di alto livello che i fan di Fallout non dovrebbero perdersi. Fallout è un adattamento televisivo dell’omonimo videogioco di successo, trasmesso per la prima volta su Prime Video nel 2024.

La serie post-apocalittica ha debuttato con il plauso della critica e un punteggio del 93% su Rotten Tomatoes. Il cast di Fallout include Ella Purnell, Walton Goggins, Aaron Moten, Kyle MacLachlan, Moisés Arias e Xelia Mendes-Jones. La seconda stagione di Fallout sarà trasmessa per la prima volta il 17 dicembre, con il finale previsto per il 4 febbraio 2026.

Prima della seconda stagione di Fallout, però, ci sarà un’altra serie apocalittica a intrattenere i fan. Netflix rilascerà Billionaires’ Bunker il 19 settembre.

La nuovissima serie in lingua spagnola, che conterà otto episodi nella sua prima stagione, racconta la storia di miliardari che cercano un bunker di lusso per sfuggire a una guerra nucleare, ma all’interno del bunker si scatenano faide, tensioni e molti drammi.

Il cast di Billionaires’ Bunker include Pau Simón, Alícia Falcó, Miren Ibarguren, Agustina Bisio, Joaquín Furriel, Natalia Verbeke, Carlos Santos, Montse Guallar e Álex Villazán.

Il vicepresidente dei contenuti di Netflix per la Spagna e il Portogallo, Diego Ávalos, ha dichiarato (tramite Variety) che Billionaires’ Bunker è la “serie più ambiziosa” che abbia mai visto in Spagna, non solo in termini di budget, ma anche di trama. Lo studio costruito in Spagna si estende su una superficie di 66.700 piedi quadrati.

Nel frattempo, il bunker stesso ha un’atmosfera “claustrofobica”, pur mantenendo un senso di lusso che soddisferà i miliardari.

Billionaires’ Bunker farà riferimento all’“attuale situazione geopolitica”, anche se la serie sarà più incentrata sui personaggi e sulle emozioni che si sviluppano nelle loro trame, secondo il co-creatore Alex Pina. “Grandi inganni e grandi segreti” saranno una parte importante della trama, come rivelato da Esther Martínez Lobato, che ha anche co-creato Billionaires’ Bunker.

Pina ha aggiunto che Billionaires’ Bunker inizierà con un “tono apocalittico” prima di trasformarsi in una “serie di fantasia divertente”. Il co-creatore ha descritto la serie come una matrioska, che inizia con un genere e poi continua a cambiare. Leggi i suoi commenti qui sotto:

Diego Ávalos: Non solo per il budget, ma anche per il linguaggio narrativo, la struttura e la costruzione dei personaggi, è la serie più ambiziosa che abbia mai visto nella storia della Spagna. Con una superficie di 6.200 metri quadrati (66.700 piedi quadrati), i suoi oltre 100 spazi interconnessi hanno offerto un’esperienza più coinvolgente per le troupe di lavoro. Il bunker è ovviamente claustrofobico, ma anche così lussuoso da convincere i miliardari a trascorrervi settimane, mesi o addirittura anni.

Alex Pina: La serie fa riferimento all’attuale situazione geopolitica, ma si concentra maggiormente sul percorso dei personaggi, su un viaggio emotivo. Esther Martínez Lobato: Questa è una serie su grandi inganni e grandi segreti.

Cosa significa Billionaires’ Bunker per i fan di Fallout

Anche se sono distribuiti da due diversi servizi di streaming, Billionaires’ Bunker e Fallout hanno atmosfere apocalittiche simili e mostrano le conseguenze di una guerra nucleare, quindi i fan del videogioco e dell’adattamento di Prime Video saranno probabilmente attratti dal nuovissimo dramma di Netflix.

Detto questo, le due serie sono anche molto diverse. Fallout è incentrato su un abitante del Vault, un soldato e un pistolero mutante, mentre Billionaires’ Bunker si concentra su come i ricchi e i potenti reagiscono a una guerra nucleare.

I miliardari e il loro ruolo nell’attuale economia statunitense e globale sono stati temi scottanti negli ultimi anni, in particolare con la prominenza di figure come Elon Musk, quindi una serie come Billionaires’ Bunker non fa altro che alimentare quelle discussioni e realtà tese, il che è inevitabile dato che l’arte spesso imita la vita.