Carrie Coon non ha doppiato Proxima Midnight in Avengers: Endgame a causa di una disputa finanziaria con la Marvel

Carrie Coon (Fargo) ha doppiato Proxima Midnight in Avengers: Infinity War, ma non è tornata per Avengers: Endgame. Ora, il marito dell’attrice, Tracy Letts, ha spiegato la sua assenza dal blockbuster del 2019.

L’Ordine Nero non ha portato molto in Avengers: Infinity War, anche se si è dimostrato un gruppo di avversari adeguatamente formidabili per gli Eroi più potenti della Terra mentre Thanos era impegnato a raccogliere le Gemme dell’Infinito.

Il gruppo è tornato in forma di Varianti in Avengers: Endgame; ma oltre a combattere nella grande battaglia finale, non ha avuto molto spazio. Proxima Midnight, ad esempio, non ha avuto nemmeno una singola battuta nel sequel.

La star di Ghostbusters: Afterlife e The White Lotus Carrie Coon ha dato la voce alla cattiva, quindi perché non ha preso parte a quello che è stato, per un bel po’ di tempo, il film con il maggior incasso mai distribuito? Secondo suo marito, Tracy Letts, era un problema di soldi.

“Credo che [la Marvel] sia andata da lei per il secondo, e le abbiano chiesto di esserci”, ha spiegato nel podcast The Big Picture di Ringer Movies. “E lei ha detto, ‘Beh, il primo è il film di maggior successo mai realizzato. Mi pagherete altri soldi?’ E loro hanno detto, ‘No. Non vi pagheremo altri soldi.’ Lei ha detto, ‘Wow, non mi pagherete altri soldi, quindi non credo che lo farò.’ E loro hanno detto, ‘Dovresti sentirti fortunata a far parte dell’Universo Marvel.’ Quindi ha rifiutato. Ma penso che l’abbiano messa lì comunque”, ha continuato. “Ne avremmo fatto un problema più grande, ma ci avrebbe costretto a guardare i film e non lo avremmo fatto”.

Dopo diversi ruoli molto validi, Carrie Coon è ora tra i protagonisti di The White Lotus Stagione 3 che il prossimo lunedì si concluderà.