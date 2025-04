Black Mirror – Stagione 7: un nuovo trailer e la trama degli episodi

È uscito un altro nuovo trailer per la settima stagione di Black Mirror, insieme a una sinossi per ogni singolo episodio e il suo cast! La settima stagione avrà un totale di sei episodi e sembra che in realtà avremo due episodi sequel invece di uno! Ecco di seguito le sinossi qui sotto e il trailer in fondo alla pagina.

Common People

Sinossi: Quando un’emergenza medica lascia l’insegnante Amanda in lotta per la sua vita, il marito disperato Mike la iscrive a Rivermind, un sistema ad alta tecnologia che la manterrà in vita, ma a un costo.

Cast: Rashida Jones (Amanda), Chris O’Dowd (Mike), Tracee Ellis Ross (Gaynor) e diretto da Ally Pankiw è stato scritto da Brooker, storia di Brooker e Bisha K. Ali.

Bête Neire

Sinossi: Maria è una dirigente dello sviluppo di alto livello in un’azienda di cioccolato. Tutto sta andando bene per lei finché qualcuno che non vede da quando andava a scuola, una donna di nome Verity, non si presenta per una sessione di degustazione di focus group. Potrebbe essere l’occasione per una sincera riunione, tranne per il fatto che c’è qualcosa di molto strano in Verity e Maria sembra essere l’unica persona che se ne accorge.

Cast: Siena Kelly (Maria), Rosy McEwen (Verity), Michael Workéyè (Kae), Ben Bailey Smith (Gabe), Amber Grappy (Yudy), Ravi Aujla (Mr Ditta), Elena Sanz (Camille), Hanna Griffiths (Luisa) e diretto da Toby Haynes è stato scritto da Brooker.

Hotel Reverie

Sinossi: L’attrice di prima categoria di Hollywood Brandy Friday viene catapultata in un remake high-tech insolitamente coinvolgente di un film romantico d’epoca. Deve attenersi alla sceneggiatura se vuole tornare a casa.

Cast: Issa Rae (Brandy), Emma Corrin (Dorothy), Awkwafina (Kimmy), Harriet Walter (Judith Keyworth) e diretto da Haolu Wang è stato scritto da Brooker.

Plaything

Sinossi: Un eccentrico solitario di nome Cameron, che nutre un’ossessione per un misterioso videogioco degli anni ’90, viene arrestato in relazione a un macabro caso irrisolto e il suo interrogatorio si sposta presto in luoghi inaspettati per la polizia.

Cast: Peter Capaldi (Cameron Walker 2034), Lewis Gribben (Cameron Walker 1994), James Nelson Joyce (DCI Kano), Michele Austin (Jen Minter), Will Poulter (Colin Ritman), Asim Chaudhry (Mohan Thakur) e diretto da David Slade è stato scritto da Brooker.

Elogio funebre

Sinossi: Un sistema innovativo che consente agli utenti di entrare letteralmente nei ricordi fotografici del passato porta un uomo solo a riesaminare un periodo straziante della sua vita.

Cast: Paul Giamatti (Phillip), Patsy Ferran (The Guide), e diretto da Chris Barrett e Luke Taylor è stato scritto da Brooker ed Ella Road.

USS CALLISTER: INTO INFINITY

Sinossi: Robert Daly è morto, ma l’equipaggio della USS Callister, guidato dal capitano Nanette Cole, scopre che i loro problemi sono solo all’inizio.

Cast: Cristin Milioti (Nanette Cole), Jimmi Simpson (James Walton), Billy Magnussen (Karl Plowman), Osy Ikhile (Nate Packer), Milanka Brooks (Elena Tulaska), Paul G. Raymond (Kabir Dudani) e diretto da Toby Haynes è stato scritto da Brooker, Ali, William Bridges e Bekka Bowling.

Black Mirror stagione 7 sarà disponibile su Netflix a partire dal 10 Aprile.