Cillian Murphy protagonista del prossimo film Netflix Steve

Il nuovo film di Cillian Murphy il batte Peaky Blinders per un sorprendente primato di carriera. Tra i primi ruoli cinematografici dell’attore irlandese c’è l’horror 28 giorni dopo (2002), mentre dal 2005 ha iniziato a collaborare con Christopher Nolan, interpretando lo Spaventapasseri nella trilogia de Il cavaliere oscuro dal 2005 al 2012 e apparendo poi in Inception (2010) e Dunkirk (2017). Tuttavia, Murphy ha raggiunto una maggiore notorietà per la sua interpretazione di Thomas Shelby in Peaky Blinders, il period drama della BBC andato in onda dal 2013 al 2022.

Nel 2023, Murphy ha interpretato il fisico titolare in Oppenheimer di Christopher Nolan e ha vinto l’Oscar come miglior attore. Per il resto, il film è stato un enorme successo, con quasi un miliardo di dollari al botteghino e sette premi Oscar, tra cui quello per il miglior film. L’anno successivo, Murphy ha recitato in Piccole cose come queste, che è passato inosservato ma che ha visto un’altra solida interpretazione dell’attore irlandese. Ora Murphy ha un nuovo film in uscita, che supererà Peaky Blinders e rappresenterà una sorprendente novità per la carriera dell’attore.

Steve sarà il primo film originale di Cillian Murphy in uscita su Netflix

Cillian Murphy è protagonista di un nuovo film intitolato Steve , che sarà il suo primo film originale Netflix. Riunirsi con il regista Tim Mielants dopo Small Things Like These , con una sceneggiatura scritta da Max Porter basata sul suo racconto del 2023 Shy , il prossimo film vede Murphy nei panni del protagonista Steve , il preside di una scuola per ragazzi con difficoltà sociali e comportamentali. Il cast include anche Emily Watson, anche lei di nuovo insieme a Murphy dopo Small Things Like These , al fianco di Jay Lycurgo, Tracey Ullman e Simbi Ajikawo.

Steve racconta la storia di un preside che lotta per salvare il suo riformatorio dalla chiusura imminente, intrecciandosi con il percorso personale di uno dei suoi studenti. Ambientato a metà degli anni ’90, il film segue una giornata critica nella vita di Steve e dei suoi studenti in un riformatorio di ultima istanza, abbandonato dal mondo che li circonda. Mentre Steve lotta per difendere i valori della scuola e mantenerla aperta, si trova anche ad affrontare i suoi problemi di salute mentale.

Parallelamente alla storia di Steve, c’è quella di Shy (Jay Lycurgo), un adolescente problematico diviso tra un passato doloroso e un futuro incerto, alle prese con la sua vulnerabilità e una spinta distruttiva verso la violenza. Steve uscirà in sale selezionate a settembre , seguito dall’uscita su Netflix il 3 ottobre . La piattaforma di streaming ha condiviso un’anteprima di Murphy nel film, che potete vedere qui sotto: