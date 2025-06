No Time to Die: la spiegazione del finale del film

Il mandato di Daniel Craig nei panni di James Bond giunge al termine in No Time to Die (qui la recensione), l’ultimo film della serie che presenta alcune delle mosse più ambiziose dell’intero franchise. Infatti, si tratta di un film di Bond rivoluzionario sotto molti aspetti, ma conclude anche l’arco narrativo del personaggio interpretato da Craig in modo soddisfacente e definitivo, a differenza della maggior parte dei suoi predecessori. Entriamo quindi nel vivo del finale, dei colpi di scena, degli easter egg che potreste aver perso e come il film porta definitivamente a termine la storia di James Bond interpretato da Craig.

Il piano malvagio del cattivo

La trama di No Time to Die è a dir poco complicata, ma il film riprende da dove avevamo lasciato con Spectre, con Bond e la dottoressa Madeline Swan (Lea Seydoux) che cercano di vivere una vita tranquilla in pensione. Ma quando Bond viene attaccato da Spectre, sospetta che Swan lo abbia tradito e la allontana dalla sua vita per sempre. O almeno così crede. La scena iniziale del film spiega poi come Swan sia collegata al cattivo interpretato da Rami Malek, Lyutsifer Safin, l’uomo che si recò a casa di Madeline quando lei era bambina, alla ricerca del padre di lei, il signor White.

Ma quando trovò solo Madeline e sua madre, uccise la donna e risparmiò la vita della bambina. Il cerchio si chiude quando il film fa un salto in avanti di cinque anni dopo la rottura tra Bond e Swan, e Safin è ora un bioterrorista in possesso di un’arma biologica che, una volta rilasciata, può colpire il DNA di individui specifici. In No Time to Die viene utilizzata per uccidere tutti i membri di Spectre, lasciando illesi gli innocenti presenti nella stanza. Ma mentre ci avviciniamo alla conclusione del film nella tana di Safin sull’isola, dove tiene in ostaggio Madeline e la sua giovane figlia Mathilde, Safrin rivela la sua intenzione di scatenare l’arma sul mondo intero, gettandolo nel caos.

Il tempo scorre

Nel finale, Bond scende quindi nel covo di Safin e riesce a portare in salvo Madeline e Mathilde (con l’aiuto di Nomi, alias la nuova 007, interpretata da Lashana Lynch), ma rimane indietro per assicurarsi che i missili che M (Ralph Fiennes) lancia dalle navi vicine distruggano definitivamente il covo. Affinché i missili possano spazzare via ogni traccia dell’arma biologica prima che venga rilasciata, Bond deve però aprire le porte blindate da una sala di controllo. Con l’aiuto di Q (Ben Whishaw), Bond riesce ad aprire le porte, ma Safin le richiude immediatamente. Il tempo stringe perché i missili sono già stati lanciati, e Bond e Safin iniziano una lotta durante la quale il cattivo rompe una fiala dell’arma biologica sulla testa di Bond.

Safin rivela che si tratta di una versione dell’arma biologica legata direttamente al DNA di Madeline, il che significa che se Bond entra in contatto con Madeline o Mathilde, le ucciderà all’istante. Bond spara a quel punto a Safin e, ormai rassegnato al suo destino, torna nella sala di controllo per riaprire le porte blindate. Conferma con Q che una volta esposto all’arma biologica, non è possibile eliminarla: è “eterna”, secondo le parole di Q. Non può lasciare quest’isola vivo. Q mette quindi Bond in contatto con Madeline per parlare con lei un’ultima volta, che capisce immediatamente che non c’è modo di tornare indietro. I due si salutano in lacrime e vediamo Craig nei panni di Bond che fissa l’oceano mentre i missili piovono su di lui.

La morte di James Bond

Sì, No Time to Die segna una novità assoluta per la serie, in quanto uccide letteralmente James Bond. Il personaggio di Craig compie il sacrificio estremo e le scene che seguono – un elogio funebre e un ultimo addio da parte di Madeline e Mathilde – chiariscono che James Bond è morto. È una mossa ambiziosa, ma che il film realizza abilmente. Da Casino Royale, il Bond di Craig si è dimostrato un tipo diverso dai suoi predecessori. Una versione più empatica, più riflessiva e più vulnerabile del personaggio. A tal fine, un sacrificio altruistico ha perfettamente senso come finale. Non ha avuto abbastanza tempo da trascorrere con la sua famiglia, ma il suo sacrificio garantisce loro, secondo le sue parole, tutto il tempo del mondo.

LEGGI ANCHE: No Time To Die: il finale non è mai stato un dubbio

Mathilde è davvero la figlia di James Bond

Un altro colpo di scena importante in No Time to Die riguarda la rivelazione che James Bond potrebbe avere o meno una figlia. Quando Mathilde viene presentata per la prima volta nel terzo atto, Madeline insiste nel dire che non è la figlia di James. Ma Bond è più furbo di così e nota immediatamente i suoi occhi blu. Il film non cerca di nascondere la vera natura del rapporto tra Bond e Mathilde, e Madeline conferma una volta per tutte che lui è il padre durante la loro ultima telefonata insieme, pochi istanti prima che Bond muoia. Quindi sì, anche se il film è leggermente ambiguo, Mathilde è la figlia di James Bond.

Come No Time to Die si collega a Al servizio segreto di Sua Maestà

La natura profondamente romantica e tragica di No Time to Die, sebbene efficace, non è del tutto nuova per la serie. Nel film del 1969 Al servizio segreto di Sua Maestà, Bond si innamora di una donna di nome Tracy (Diana Rigg) e arriva persino a sposarla, ma alla fine del film Blofeld ritorna e la uccide. Il Bond interpretato da George Lazenby è devastato e, mentre culla il suo corpo senza vita, dice a un agente di polizia: “Non c’è fretta, capisci. Abbiamo tutto il tempo del mondo”. In No Time to Die, Bond dice proprio a Madeline che lei e Mathilde hanno “tutto il tempo del mondo” durante la loro ultima telefonata, e la canzone di Louis Armstrong “All the Time in the World” accompagna i titoli di coda del film.

No Time to Die prefigura persino il tragico finale, poiché il tema “We Have All the Time in the World” del compositore John Barry tratto da Al servizio segreto di Sua Maestà è un motivo ricorrente nella colonna sonora di Hans Zimmer per No Time to Die. I fan più accaniti della saga magari lo avranno notato per tempo, ma è indubbiamente un easter eggs che è interessante riscoprire anche in seguito alla visione. È indubbiamente l’elemento che più di ogni altro anticipa che il film si concluderà in modo tragico, con la morte di uno dei protagonisti. Certo, forse nessuno si aspettava che a morire fosse proprio Bond.

Il futuro della serie di James Bond

Sebbene No Time to Die abbia letteralmente ucciso James Bond, la serie continuerà. Dopo diversi anni senza grandi progressi e il grande cambiamento nel controllo creativo che ha lasciato la famiglia Broccoli dopo oltre 60 anni, la notizia è un passo incoraggiante per il prossimo James Bond. La maggior parte dei nomi citati sarebbero da considerarsi abbastanza sicuri, ma comunque entusiasmanti: registi che hanno dimostrato di saper lavorare su grandi progetti cinematografici, realizzare ottimi film e grandi successi, ma che allo stesso tempo hanno saputo lasciare il proprio segno.

Ciò suggerisce anche che, sebbene Amazon MGM abbia ora il controllo creativo, la visione sarà guidata da chiunque otterrà l’incarico, con il regista che sarà scelto prima della stesura della sceneggiatura. Da tempo si discute anche su chi sarà il prossimo James Bond, con attori come Aaron Taylor-Johnson, Theo James e Henry Cavill perennemente collegati al ruolo. Sembrerebbe che qualsiasi decisione sul casting sia ancora lontana, il che dovrebbe significare che il progetto potrà essere adattato meglio all’attore che il regista finale sceglierà.