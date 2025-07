Comic-Con di San Diego: come mai Marvel Studios, DC Studios, Lucasfilm e altri non saranno presenti?

DC Studios ha saltato il Comic-Con di San Diego dello scorso anno, ma Superman era nel bel mezzo delle riprese e solo Creature Commandos era in produzione. Questo ha permesso ai Marvel Studios di rubare la scena con un panel sensazionale, conclusosi con la rivelazione che Robert Downey Jr. avrebbe interpretato il Dottor Destino del MCU nei prossimi film di Avengers.

Anche Captain America: Brave New World e Thunderbolts* sono stati menzionati, ma entrambi hanno avuto risultati inferiori alle aspettative, una volta usciti in sala all’inizio dell’anno. Questo solleva una domanda importante: vale la pena per uno studio investire tempo e denaro per farsi notare nella Hall H?

The Wrap riporta che Marvel Studios, Lucasfilm, Warner Bros./DC Studios, Legendary, Sony, Lionsgate e Paramount hanno deciso di rinunciare a organizzare panel cinematografici a San Diego alla fine di questo mese. Non sorprende che tutto dipenda da tempistiche e denaro.

Superman e I Fantastici Quattro: Gli Inizi arriveranno entrambi nelle sale prima del Comic-Con, e né i Marvel Studios né i DC Studios hanno in programma un altro film importante prima della seconda metà del 2026. Pertanto, non ha molto senso promuoverli nella Hall H.

“Penso che sia costoso andarci e che per i film sia difficile sfondare lì e fare un passo avanti”, ha detto un dirigente di alto livello del marketing al settore. “Prima sembrava un obbligo.” Una presentazione base nella Hall H, con filmati esclusivi e apparizioni di attori e registi, può costare “centinaia di migliaia di dollari“, secondo una fonte interna, soprattutto se si considerano i compensi per i talenti, i viaggi, gli alloggi e le spese di produzione.

Quando si tratta di un enorme panel dei Marvel Studios con diverse star di prima categoria, queste cifre aumentano significativamente. “Per le star più importanti, diventa davvero, davvero costoso”, ha detto un secondo responsabile marketing, spiegando che acconciatura, trucco, styling e alloggi di prima classe possono aggiungere centinaia di migliaia di dollari in più al conto.

DC Studios porterà la seconda stagione di Peacemaker all’evento, ma come osserva il report, è una decisione “sconcertante” non dare risalto al DCU più ampio, data la fase iniziale del franchise reboot. Tuttavia, il sito ha appreso che Supergirl sarà presentata a una convention autunnale, probabilmente il New York Comic Con, a ottobre. Ci saranno delle chicche per i fan. Universal Pictures porterà due film nella Hall H, e Amazon MGM Studios prevede di puntare i riflettori su Project Hail Mary. Disney e 20th Century Studios, nel frattempo, terranno dei panel su TRON: Ares e Predator: Badlands.

Per quel che conta, gli organizzatori del Comic-Con non sono troppo preoccupati che questa sia un’altra edizione dell’evento annuale che difficilmente farà notizia. “Sebbene speriamo che ogni studio o network possa partecipare ogni anno, sappiamo che non può essere sempre così”, ha dichiarato David Glanzer, responsabile delle comunicazioni e della strategia della San Diego Comic-Con. “E se qualcuno non potrà partecipare quest’anno, saremo qui nel 2026 e attenderemo con impazienza il suo ritorno.”

Ci aspettiamo grandi novità dal Comic-Con, quindi assicuratevi di continuare a controllare qui per gli ultimi aggiornamenti.