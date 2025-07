Jurassic World – La Rinascita: ecco come sarebbe dovuto finire in origine

Jurassic World – La Rinascita è finalmente arrivato in sala e, nonostante i pareri divisi della critica, tutti gli indizi indicano che il film sarà un successo al botteghino per la Universal Pictures in questo lungo weekend del 4 luglio. La prossima settimana, però, dovrà vedersela con Superman.

A seconda di come si evolveranno le cose nelle prossime settimane, Jurassic World – La Rinascita sarà un’avventura indipendente o l’inizio di una nuova trilogia per la longeva saga. Se un seguito verrà realizzato, dovrebbe essere d’aiuto il fatto che i protagonisti del film, interpretati da Scarlett Johansson, Jonathan Bailey e Mahershala Ali, sopravvivano per combattere un altro giorno.

Nella versione del film che vediamo al cinema, Duncan Kincaid, interpretato da Ali, sembra sacrificarsi mentre distrae il D-rex per permettere ai suoi amici di fuggire. Pochi istanti dopo, un razzo di segnalazione si alza in cielo e lui viene salvato.

Parlando con Variety, il regista di Jurassic World – La Rinascita, Gareth Edwards, ha spiegato come si è evoluto il finale e ha rivelato qual era il piano originale per Kincaid. “È cambiato più volte. Nella prima bozza che ho letto, è morto, e ho pensato: ‘Fantastico!’. Abbiamo iniziato a dare la caccia a Mahershala, e per qualche motivo, ci siamo resi conto che, beh, se vogliamo prenderlo, dobbiamo tenerlo in vita, giusto? Ma poi Mahershala ha letto la bozza, e la sua unica nota principale era: ‘Possiamo ucciderlo?’. Ho accettato, così mi sono unito al Team Mahershala e abbiamo entrambi insistito per farlo uccidere; la sceneggiatura è tornata a mostrarlo morente.”

“Mentre giravamo, lo studio mi ha detto: ‘Guardate, non abbiamo tempo per fare riprese di recupero o riprese aggiuntive. Per sicurezza, procuratevi del materiale, nel caso in cui avessimo bisogno che lui viva’. Nella mia mente, so come funziona; qualsiasi cosa giriamo finirà nel film, quindi bisogna stare attenti. Ho pensato: ‘Se possiamo fare questo, voglio che sia la versione davvero elegante con cui posso convivere’, così ho iniziato a immaginarla e a immaginare alcune inquadrature. Gli attori hanno dato una performance straordinaria per questa piccola parte, e mi è piaciuta molto.”

“Ma, quando abbiamo montato il film e fatto il director’s cut, ho finito per inviare la versione in cui lui moriva. È andata bene, ma lo studio ha detto: ‘Oh, è fantastica. Ma possiamo vedere solo la versione in cui vive?’ Non l’avevamo ancora montata, quindi siamo tornati indietro e l’abbiamo montata, e tutti hanno detto: ‘Deve essere così’. Abbiamo fatto due proiezioni di prova e, visto che lo abbiamo visto vivo, tutti sono stati molto più contenti.”

La Universal sta chiaramente pensando a Johansson, Bailey e Ali come i nuovi volti del franchise di Jurassic World. Eppure, a giudicare da quello che dice Edwards, nessuno lo ha contattato per dirigere un sequel. Almeno, non ancora. “La verità è che non ne abbiamo parlato con nessuno: né con lo studio, né con i produttori, né con David né con Steven”, ha rivelato. “Nessuno ha detto una parola. Credo sia perché non vogliamo portare sfortuna. Personalmente, penso che il contributo degli attori sia straordinario. Ho adorato quello che ha scritto David, quindi penso che andrà tutto bene. Sono molto contento.”

Vi piacerebbe vedere un secondo capitolo di questa nuova (potenziale) trilogia con Scarlett Johansson, Jonathan Bailey e Mahershala Ali, diretto da Gareth Edwards.