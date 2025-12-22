Concluse le riprese di Piccolo Miracolo di Guido Chiesa

Si sono concluse le riprese di Piccolo Miracolo, il nuovo film diretto da Guido Chiesa. Soggetto di Edoardo Leo e Nicoletta Micheli, scritto da Nicoletta Micheli. La fotografia è firmata da Roberto Forza, mentre il montaggio è affidato a Luca Gasparini. Nel cast tecnico del film lo scenografo Roberto De Angelis, la costumista Cristina Audisio e il produttore esecutivo Fabio Castaldi.

Il film è stato interamente girato a Roma. È prodotto da Alessandro Usai e Pierpaolo Luciani per No Name Entertainment e da Edoardo Leo per Alea Film con Rai Cinema. L’opera è stata realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell’audiovisivo.

Attualmente in fase di post-produzione, la data di uscita sarà annunciata prossimamente. Il film sarà distribuito da 01 Distribution.

La trama di Piccolo Miracolo

Davide Lancia, ricco quarantenne dai gusti raffinati e un debole per tutto ciò che è bello, dalle donne all’arte, deve la sua fortuna al fatto di essere figlio di uno dei più potenti e spregiudicati costruttori romani. Il padre, per spronarlo, gli offre l’occasione per dimostrare finalmente di poter essere il degno erede del suo impero: dovrà demolire una palazzina malandata e realizzare al suo posto un edificio di lusso. Un affare al quale Davide non può rinunciare. Nella palazzina però vive ancora una inquilina che non intende lasciare il suo appartamento: Ursula, una donna cieca, bella, determinata e battagliera. L’incontro con Ursula scompaginerà i piani di Davide e gli permetterà di aprirsi a un nuovo modo di vivere e vedere le cose.