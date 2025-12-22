Love Again: la spiegazione del finale del film

Il film Love Again (qui la recensione) del 2023 si conclude con il classico ricongiungimento delle commedie romantiche, ma eleva la sua storia con riflessioni sul dolore e sul potere della musica di Celine Dion. Diretto e scritto da James C. Strouse, Love Again è un remake del film tedesco del 2016 SMS für Dich, anch’esso basato sull’omonimo romanzo del 2009. In esso, Mira Ray sta piangendo la morte del suo fidanzato, tragicamente scomparso due anni prima, e trova conforto nell’inviare messaggi romantici e pieni di nostalgia al suo vecchio numero di telefono.

Questo numero è però stato riassegnato al giornalista Rob Burns, che è affascinato dalla misteriosa mittente e, con l’aiuto della protagonista del suo articolo, Celine Dion, escogita un piano per incontrare Mira e conquistare il suo amore. Con Priyanka Chopra Jonas e Sam Heughan nei ruoli principali, il cast e i personaggi di Love Again adattano così la storia della ricerca dell’amore attraverso la perdita, integrando la tecnologia moderna, il difficile processo del lutto e la rinnovata fede nell’amore e nella speranza.

Nel corso del film, dopo aver organizzato l’incontro con Mira, Rob si sorprende a comprendere finalmente i testi romantici di Celine Dion, mentre il legame di Mira con Rob la incoraggia finalmente ad andare avanti dopo la morte di John. Sebbene la storia d’amore della coppia sia costellata di ostacoli, come la scoperta da parte di Mira che Rob aveva letto i suoi messaggi a John, il finale di Love Again vede prevalere il loro amore quando entrambi decidono di abbracciare l’onestà, seguire il consiglio di Celine Dion e sostenersi a vicenda attraverso le delusioni amorose che continueranno a influenzarli.

Perché Rob ha pubblicato delle scuse a Mira invece del suo articolo su Celine Dion

Il critico musicale Rob Burns ha iniziato la storia di Love Again con un incarico del suo editore di scrivere un profilo sulla famosa cantante Celine Dion. Mentre inizialmente era restio ai suoi testi a causa del suo passato strazio e dell’incapacità di comprenderne le parole, Celine gli ha dato dei consigli sull’amore e ha ribaltato l’intervista su di lui. In Love Again, Celine ribalta la situazione e diventa la giornalista che cerca di convincere Rob a essere onesto e a rivelare i suoi segreti più intimi, così Rob usa il suo articolo per paragonare il suo percorso alla ricerca dell’amore alle parole di Dion e al suo ritorno sul palcoscenico statunitense dopo una pausa decennale.

Quando arriva il momento di pubblicare il profilo di Celine Dion scritto da Rob, l’articolo che lui pubblica è invece “Texts for Mira”, in cui si scusa per non averle detto la verità sul fatto di essere il destinatario dei suoi messaggi destinati a John. L’articolo diventa virale e fa guadagnare a Rob più favore da parte del suo capo, nonostante non abbia scritto l’articolo che gli era stato effettivamente assegnato, anche se Rob aggira il problema includendo comunque notizie su Celine Dion nella narrazione. Ispirato dalle canzoni e dai testi di Dion, Rob usa l’articolo per seguire il suo consiglio ed esprimere invece il suo amore per Mira, cosa che alla Dion semi-romanzata del film sembrava interessare più di un altro profilo sul suo tour di ritorno.

Il colpo di scena dell’articolo di Rob fa riferimento alle ispirazioni del libro Love Again

L’articolo di scuse di Rob intitolato “Texts for Mira” è un riferimento al libro che ha ispirato Love Again, poiché il titolo inglese di SMS für Dich è Text for You. Rob si rende essenzialmente l’autore del libro scrivendo la loro storia d’amore e dandogli questo titolo, con il suo articolo di alto profilo che gli permette di mostrarsi vulnerabile riguardo ai suoi sentimenti in modo simile a Mira nei suoi messaggi reali. Love Again era stato inizialmente sviluppato con il titolo Text for You, ma cambiarlo ha permesso di enfatizzare meglio il conflitto centrale di Mira e Rob che imparano a ritrovare l’amore. Tuttavia, è un bel tocco che il titolo del libro sia entrato a far parte della storia di Love Again.

Come l’opera di Orfeo ed Euridice riflette la storia di Mira e Rob

La vera opera Orfeo ed Euridice è spesso citata nella storia di Love Again, poiché il racconto mitologico era uno dei preferiti del defunto fidanzato di Mira, John, e rappresentava il suo dolore. Nell’opera, la coppia si innamora prima che Euridice muoia inaspettatamente, lasciando Orfeo con un dolore immenso. Orfeo decide quindi di recarsi nell’Ade per riportare in vita sua moglie, e Ade acconsente a condizione che lei cammini dietro di lui lungo il percorso e che lui non si volti a guardarla. Quando Orfeo raggiunge l’uscita, perde la fede e si volta a guardare Euridice, rimandandola così nell’Ade.

In alcune versioni del finale della storia, Orfeo chiede allora la morte per poter ricongiungersi con Euridice e viene ucciso o ricompensato con la resurrezione di Euridice. Love Again riprende la leggenda, ma la modifica con un finale più ottimistico. Mira, come Orfeo, piange la morte improvvisa del suo amore ed è afflitta da un dolore straziante. Mira non riesce a superare la morte di John e arriva persino a dire che senza di lui non vede alcun futuro per sé stessa, mentre la sua famiglia le fa notare che, pur non essendo morta, non sta vivendo.

A differenza di Orfeo, che invoca la morte per stare con Euridice, Mira accetta il suo dolore ma sceglie di andare avanti con la vita, poiché non può riportarlo in vita e sa che John non avrebbe voluto che lei agisse come Orfeo. Invece di continuare a sprofondare nell’oscurità, Mira si dirige quindi verso una nuova luce con Rob nel finale di Love Again, imparando a vivere oltre quel dolore e ad aprirsi alla possibilità di amare ancora, come suggerisce il titolo del film.

Perché Mira è finalmente pronta a lasciar andare John

In Love Again, infatti, Mira prova per Rob una scintilla che non provava da quando John era vivo, dimostrando a se stessa che andare avanti è possibile e che può ancora avere una vita appagante. I suoi messaggi a John erano uno sfogo per il suo dolore, che l’aiutavano ad andare avanti ed esprimere i sentimenti che non lasciava uscire, mentre le sue visioni di lui le permettevano di fare pace con il suo ricordo mentre dava un’altra possibilità all’amore. Proprio come il bruco nei libri per bambini che scrive, John dice che vuole ancora che Mira prosperi e “voli” nel suo futuro senza di lui.

Mira è stata influenzata anche dallo chef Mo, che ha deciso di andare ad appuntamenti dopo la morte di sua moglie perché ha bisogno di compagnia e connessione umana autentica che un ricordo non può dargli. Celine Dion condivide un consiglio simile quando torna sul palco dopo aver pianto la morte del marito, poiché il cuore di Mira deve ancora andare avanti dopo la scomparsa di John. Dopo questa presa di coscienza, Mira disegna finalmente il suo bruco come una farfalla e si toglie l’anello di fidanzamento, segnalando la sua intenzione di andare avanti e dare un’altra possibilità all’amore.

La spiegazione del discorso finale di Mira a Rob (e perché lei lo perdona)

Quando Rob e Mira finalmente si riconciliano nel finale di Love Again, lei gli dice che lo perdonerà a poche condizioni. Innanzitutto, gli spiega che non potrà mai più mentirle, per quanto dolorosa o brutta possa essere la verità, poiché questa è stata la causa della loro rottura. Il personaggio di Priyanka Chopra Jonas afferma poi che amerà sempre John, e Rob deve capire che anche se il suo dolore potrà cambiare in futuro, lui farà sempre parte di lei. Infine, Mira dichiara che, su consiglio di Celine Dion, Rob dovrà lavare i piatti e imparare a cucinare perché lei non è in grado di farlo.

Mira ha perdonato Rob nel finale di Love Again perché ha capito quanto lui la amasse davvero e che, sebbene abbia commesso un errore non dicendole la verità sui messaggi, lo ha fatto perché non voleva perderla. Rob ha già capito che Mira amerà sempre John e che lei può ancora amarlo nonostante il suo dolore, il che è un altro livello di accettazione che riporta Mira da lui. Mira era sinceramente felice e ispirata di nuovo con Rob, quindi non avrebbe lasciato che questo amore finisse così rapidamente. Invece, si è assicurata che lui imparasse dal suo errore e capisse cosa lei può apportare alla loro relazione.

Cosa significa davvero il finale di Love Again

Il finale di Love Again trasmette il messaggio che, anche se può sembrare impossibile, è sempre possibile ritrovare l’amore. Per chi è in lutto, il processo di trovare una nuova persona è particolarmente spaventoso, poiché è difficile lasciar andare la vita che avrebbero dovuto avere con la persona scomparsa. Tuttavia, dopo due anni, Mira stessa si rende conto che ha bisogno di ricominciare a vivere e di aprirsi nuovamente alle prospettive dell’amore e a tutte le sue possibilità. Trovare l’amore dopo una perdita non significa però cancellare la persona che è venuta a mancare, ma accettare entrambi gli amori ed essere in grado di andare avanti con la propria vita.