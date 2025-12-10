Daisy Ridley parla dello spin-off Star Wars cancellato con Adam Driver

Daisy Ridley finalmente parla del film spin-off di Star Wars su Kylo Ren con Adam Driver che è stato cancellato. In un’intervista con IGN, a Ridley è infatti stato chiesto della cancellazione di The Hunt for Ben Solo, e sembra che lei ne avesse già sentito parlare prima che Driver lo dicesse. “Ne sapevo qualcosa. Avevo sentito delle voci. Ho molti amici che fanno parte della troupe, quindi le notizie viaggiano sempre in questo modo. Ma, wow! Quando è uscita la notizia, no, ho pensato: “Oh, mio Dio!”. Ed è stato lui a dirlo, giusto? È stato divertente perché, tipo, “Oh, wow, Adam lo sta dicendo”, ed è stata la grande sorpresa dell’anno”.

Il film The Hunt for Ben Solo ha già ricevuto un grande sostegno da parte del pubblico, poiché c’è un movimento per far rivivere il progetto cancellato. Ridley è entusiasta di vedere la reazione, come ha aggiunto la star britannica: “Adoro quando c’è un collettivo di positività”. Ha poi continuato: “Il modo in cui Internet sembra essersi mobilitato per cercare di realizzarlo. Penso che, primo, sia fantastico per tutti noi”. Per Ridley, “È positivo per tutti noi essere uniti su qualcosa in modo davvero positivo”.

Consapevole del grande seguito di fan di Kylo Ren, Daisy Ridley ha condiviso: “Ovviamente, tutti sanno che era un personaggio molto popolare, ma è stato anche bello pensare: ‘Wow, le persone ci tengono davvero e lo vogliono davvero’. Mi piace… Mi piace quando le persone uniscono le forze – scusate il gioco di parole – da tutto il mondo, persone di ogni tipo“.

L’attrice ha spiegato: “Adoro il fatto che il fandom di Star Wars sia un insieme così vasto e meraviglioso di punti di vista e persone diverse, e il fatto che tutti siano davvero coinvolti in questa cosa, penso, sia semplicemente adorabile, in un momento così fottutamente folle probabilmente per ogni singola persona su questa Terra”. “ Lei pensa che ”sia meraviglioso. Quindi sono rimasta sorpresa e, onestamente, mi ha fatto molto piacere come sono andate le cose“.

Tuttavia, Daisy Ridley ha anche fornito un breve aggiornamento sul suo prossimo film di Star Wars, dicendo che “varrà la pena aspettare”. Per quanto riguarda i progetti abbandonati, ha spiegato: “Onestamente, ci sono sceneggiature che ho letto cinque anni fa e ora penso: ‘Oh, forse saranno davvero realizzate’”. Ridley ha quindi concluso i suoi commenti su Star Wars dicendo: “Penso che nel corso degli anni ho imparato quanto sia enorme la realtà di realizzare un film”. Ha sottolineato che “gli ostacoli sono enormi… Ma in questo caso particolare, so che ci sono voci e creatività incredibili e so che l’attesa ne varrà la pena”.