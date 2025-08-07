HomeCinema News2025

Dave Bautista si unisce a Road House 2 e Highlander

Di Gianmaria Cataldo

Dave Bautista
Foto di Luigi de Pompeis © Cinefilos.it

Deadline riporta che l’attore Dave Bautista sia pronto per firmare un contratto per due film della Amazon MGM Studios: Highlander di Chad Stahelski, prodotto anche dalla UA, e Road House 2. Bautista reciterà così al fianco di Henry Cavill nel remake del classico film di cappa e spada degli anni ’80 diretto da Shahelski. A quanto pare interpreterà Kurgan, il personaggio reso famoso da Clancy Brown nel film originale con Sean Connery e Christopher Lambert.

Kurgan era un immortale in lizza per il Premio, ovvero il potere di tutti gli immortali che fossero mai esistiti. Durante la sua vita, Kurgan era un cattivo ragazzo, uccideva e violentava, e decapitava molti immortali. Nel film originale, è un nemico di Connor MacLeod, interpretato da Lambert. Stando a ciò, Dave Bautista avrà dunque un ruolo da villain nel film.

Per quanto riguarda Road House 2, Bautista reciterà al fianco di Jake Gyllenhaal, che tornerà nei panni dell’ex lottatore UFC Dalton, da una sceneggiatura di Will Beall (Bad Boys: Ride or Die). Come già riportato, Guy Ritchie non è più il regista, ma piuttosto Iya Naishuller di Io sono nessuno. Uscito lo scorso anno su Prime Video, il film ha attirato 80 milioni di spettatori in tutto il mondo nelle prime otto settimane di servizio, uno dei film più visti di Amazon MGM Studios. Per il sequel, però, non è noto quale ruolo Bautista andrà a ricoprire.

Dove abbiamo visto Dave Bautista di recente?

Dave Bautista ha recentemente fatto un cameo nella commedia della Paramount Una pallottola spuntata, al fianco di Liam Neeson. A giugno è stato scelto come protagonista di The Romantic, una commedia romantica di Deborah Kaplan e Harry Elfont. La star della saga di Dune e Guardiani della Galassia ha poi in programma il film d’azione Trap House della Aura Entertainment e la commedia d’azione poliziesca della Amazon MGM The Wrecking Crew al fianco di Jason Momoa. Ha anche recitato nel film acclamato dalla critica The Last Showgirl, interpretato da Pamela Anderson. Bautista ha anche in programma la commedia sugli alieni Alpha Gang dei fratelli Zellner.

Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
