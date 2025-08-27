Denzel Washington rivela: “Non vado più al cinema, sono stanco dei film”

Denzel Washington ha partecipato a un’intervista video per GQ con Spike Lee, regista di Highest 2 Lowest, e il suo co-protagonista A$AP Rocky, rivelando di non guardare più film. Il due volte vincitore dell’Oscar ha ammesso che forse è perché ne ha girati troppi. Washington ha ad oggi all’attivo oltre 40 film dopo aver iniziato la sua carriera nel 1981 con “Carbon Copy”. “Non guardo più film, amico. Davvero”, ha detto Washington. “Sono solo sincero con te! Non guardo film! Non vado al cinema. Non guardo film. … Sono stanco dei film”.

Quando Lee ha chiesto a Washington quanti film ha girato, l’attore ha risposto: “Troppi. Credo 50!”. Il più recente è appunto Highest 2 Lowest, che segna la quinta collaborazione tra Washington e Lee dopo Mo’ Better Blues (1990), Malcolm X (1992), He Got Game (1998) e Inside Man (2006). Washington è stato nominato all’Oscar come miglior attore per Malcolm X, un premio che secondo Lee avrebbe dovuto vincere. Non che Washington miri ai premi.

All’inizio dell’estate è infatti diventato virale per aver affermato che nessuna delle sue scelte recitative nella sua carriera ha a che fare con la vittoria di premi. “Non lo faccio per gli Oscar. Non mi interessano queste cose”, ha detto Washington nel podcast Jake’s Takes. “Faccio questo lavoro da molto tempo e ci sono state volte in cui ho vinto e non avrei dovuto vincere, e altre in cui non ho vinto e avrei dovuto vincere. L’uomo assegna il premio. Dio assegna la ricompensa”.

Washington ha continuato: “Non mi interessano molto gli Oscar. La gente mi chiede: ‘Dove lo conservi?’. Beh, accanto all’altro. Non mi sto vantando! Ti sto solo dicendo come la penso. Il mio ultimo giorno, gli Oscar non mi serviranno a nulla”. Date le sue recenti interpretazioni, non solo in Highest 2 Lowest ma anche in Il gladiatore II e Macbeth, c’è da augurarsi che la noia di Denzel Washington nei confronti del vedere film non lo porti ad allontanarsi dalla recitazione, arte a cui continua a donare molto.

