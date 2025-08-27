HomeSerie TvNews

Daredevil: Rinascita – Stagione 2, foto BTS sembrano confermare il ritorno di una location

Di Gianmaria Cataldo

-

Daredevil: Rinascita - Stagione 2

La seconda stagione di Daredevil: Rinascita arriverà su Disney+ il prossimo anno, e alcune nuove foto dal dietro le quinte rivelano un intrigante assaggio di ciò che ci aspetta nell’angolo dell’Uomo senza paura dell’MCU. In uno scatto (lo si può vedere qui) si vede Bullseye interpretato da Wilson Bethel (purtroppo il suo costume è coperto), mentre un altro (lo si può vedere qui) ci porta all’interno della Fogwell’s Gym. Grazie alle foto dal set, sappiamo che il sindaco Fisk parteciperà a un incontro di boxe di beneficenza che Daredevil e Dex finiranno per interrompere.

Un’altra foto (la si può vedere qui) dall’atmosfera cupa ci porta però all’interno di una chiesa; la terza stagione di Netflix di Daredevil ha preso in prestito elementi da “Guardian Devil”, la storia di Kevin Smith e Joe Quesada in cui Bullseye uccide Karen Page con uno dei manganelli dell’eroe, quindi dovremo aspettare e vedere cosa succederà qui. Se non altro, questo potrebbe essere un indizio che il vigilante riscoprirà la sua fede e forse si riunirà anche con sua madre, suor Maggie.

Ci sarà una Stagione 3 di Daredevil: Rinascita?

Recentemente, Nexus Point News ha riportato che “la Marvel Studios ha già iniziato a prepararsi per un potenziale rinnovo e punta a iniziare la produzione della terza stagione nel marzo 2026 e a girare durante l’estate, in modo simile al programma di produzione della seconda stagione. I contratti di [Charlie] Cox e [Vincent] D’Onofrio indicano che entrambi hanno firmato per tre stagioni“. Questo dopo che Cox ha detto che la seconda stagione non è prevista come l’ultima, quindi il futuro sembra roseo per il Daredevil dell’MCU. Sfortunatamente, al momento non sembra che il personaggio apparirà in Spider-Man: Brand New Day.

La trama e il cast di Daredevil: Rinascita

In Daredevil: Rinascita della Marvel Television, Matt Murdock (Charlie Cox), un avvocato cieco con capacità straordinarie, lotta per ottenere giustizia nel suo vivace studio legale, mentre l’ex boss mafioso Wilson Fisk (Vincent D’Onofrio) persegue le sue iniziative politiche a New York. Quando le loro identità passate iniziano a emergere, entrambi gli uomini si ritrovano inevitabilmente su una rotta di collisione. Entrambi torneranno nella Stagione 2.

La serie vede la partecipazione anche di Margarita Levieva, Deborah Ann Woll, Elden Henson, Zabryna Guevara, Nikki James, Genneya Walton, Arty Froushan, Clark Johnson, Michael Gandolfini, con Ayelet Zurer e Jon Bernthal. Dario Scardapane è lo showrunner.

La prima stagione è disponibile su Disney+.

