Vision Quest: confermato l’attore che interpreterà Tommy Maximoff

La Marvel Television ha presentato Vision Quest al New York Comic Con, ed è stato finalmente confermato che Ruaridh Mollica è stato scelto per interpretare Tommy Maximoff del MCU.

Fratello gemello di Tommy Maximoff/Wiccan di Agatha All Along, il personaggio è un altro Young Avenger e, come suo zio, Pietro Maximoff/Quicksilver, è dotato di supervelocità. Da qui il suo nome in codice, “Speed”.

È stato anche rivelato che Ultron, F.R.I.D.A.Y., E.D.I.T.H., J.A.R.V.I.S. (interpretato dal ritorno di James D’Arcy, star di Agent Carter) e DUM-E appariranno in forma umana. I Marvel Studios hanno poi confermato che Vision Quest concluderà la trilogia iniziata con WandaVision.

La serie Vision Quest

Il progetto Vision Quest è stato descritto come “la terza parte di una trilogia iniziata con WandaVision e che continua con Agatha All Along“.

Oltre a Paul Bettany nel ruolo di Visione, James Spader di Avengers: Age of Ultron riprenderà il ruolo di Ultron (“non è chiaro se Ultron tornerà come robot o in forma umana“). Non c’è stato alcun accenno al potenziale coinvolgimento di Elizabeth Olsen, ma la serie sarà ambientata dopo gli eventi di WandaVision, “mentre il fantasma di Visione presumibilmente esplora il suo nuovo scopo nella vita”. T’Nia Miller è stata confermata per il ruolo di Jocasta. Orla Brady apparirà nei panni di F.R.I.D.A.Y. in forma umana, mentre Emily Hampshire sarà E.D.I.T.H. Todd Stashwick sarà Paladino. James D’Arcy tornerà invece nei panni di Edwin Jarvis in qualche modo.

Il finale di WandaVision ha rivelato che la Visione con cui avevamo trascorso del tempo nel corso della stagione era in realtà una delle creature di Wanda, ma la vera “Visione Bianca” è stata ricostruita dalla S.W.O.R.D. e programmata per rintracciare e uccidere Scarlet Witch. Questa versione del personaggio si è allontanata verso luoghi sconosciuti verso la fine dell’episodio, dopo essersi dichiarata la “vera Visione”.

Per quanto riguarda Wanda, l’ultima volta che abbiamo visto la potente strega era mentre devastava gli Illuminati e si faceva crollare una montagna addosso in Doctor Strange nel Multiverso della Follia. Anche l’attore di Picard, Todd Stashwick, è nel cast, nei panni di “un assassino sulle tracce di un androide e della tecnologia in suo possesso”. Vision debutterà su Disney+ nel 2026.