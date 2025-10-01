HomeCinema News2025

Disney rimuove la data di uscita di un film Marvel e sfata 5 teorie sul MCU

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Marvel FASE SEI

Il Marvel Cinematic Universe ha appena visto un film essere rimosso dal suo programma di uscita, il che smentisce alcune importanti teorie sul futuro del franchise. La Marvel si prepara ad affrontare un paio d’anni molto intensi al botteghino. Dopo che i film del MCU del 2025 hanno faticato a ottenere buoni risultati nelle sale, il MCU ha tre colossi in uscita a breve.

Nel 2026, Spider-Man: Brand New Day e Avengers: Doomsday riporteranno in auge due dei franchise più importanti dell’MCU. Poi, il 2027 concluderà la saga del Multiverso con Avengers: Secret Wars. Tutti e tre i film hanno il potenziale per finire nella lista dei migliori film dell’MCU. Tuttavia, un altro film avrebbe potuto unirsi a loro, ma ciò non sarà possibile dopo un aggiornamento.

Un importante film dell’MCU non verrà più realizzato

A causa di un rallentamento della produzione, ogni anno verranno distribuiti meno film dell’MCU. Nel 2026 arriveranno nelle sale due film, mentre nel 2027 ce ne sarà solo uno, Avengers: Secret Wars. Tuttavia, fino a poco tempo fa, l’anno avrebbe dovuto includere due film dell’MCU, ma la Disney ha rimosso un film dell’MCU dal programma della Marvel (tramite Variety). La sua data di uscita era il 23 luglio 2027.

Sebbene il film fosse conosciuto semplicemente come un film “Marvel senza titolo”, sarebbe stato importante indipendentemente dall’eroe MCU su cui si sarebbe concentrato. Il motivo è che il film sarebbe stato l’unico film MCU ad essere distribuito tra i prossimi due film degli Avengers. Il film MCU è stato sostituito dal sequel di The Simpsons Movie nel programma della Disney.

L’aggiornamento della lista dei film dell’MCU smentisce 5 importanti teorie Marvel

Non essendoci un film dell’MCU a colmare il divario tra i prossimi due film degli Avengers, alcune importanti teorie sull’MCU sono state smentite. Ad esempio, dopo che Doctor Strange in the Multiverse of Madness ha anticipato che l’eroe avrebbe fermato un’incursione con Clea, molti credevano che Doctor Strange 3 sarebbe stato il misterioso film dell’MCU del 2027.

L’aspetto multiversale della storia e il fatto che Benedict Cumberbatch non fosse stato confermato nel cast di Avengers: Doomsday hanno contribuito a sostenere questa teoria. Allo stesso modo, si vocifera che Scarlet Witch, interpretata da Elizabeth Olsen, tornerà in uno o entrambi i prossimi film degli Avengers dell’MCU. Un film dedicato a Wanda Maximoff avrebbe potuto spiegare il suo ritorno e colmare perfettamente il divario tra i film degli Avengers.

La rimozione del film MCU fa anche sembrare che il film Blade di Mahershala Ali, se mai verrà realizzato, dovrà aspettare fino alla fine della saga Multiverse. Allo stesso modo, anche Black Panther 3 sarà probabilmente un film del 2028, nonostante alcune recenti anticipazioni, e il presunto film World War Hulk non uscirà nel 2027. Il cambiamento di programma della Marvel pone fine a tutte queste importanti teorie sull’MCU.

Articolo precedente
Wolfman: la spiegazione del finale del film
Articolo successivo
Pirati dei Caraibi: il produttore conferma che Margot Robbie è ancora legata al nuovo film
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved