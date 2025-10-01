Pirati dei Caraibi: il produttore conferma che Margot Robbie è ancora legata al nuovo film

Un sorprendente aggiornamento ha confermato che Margot Robbie è ancora legata al nuovo film Pirati dei Caraibi. Pirati dei Caraibi è da tempo un punto di riferimento culturale, con le sue avventure rocambolesche e le interpretazioni iconiche, in particolare quella del Capitano Jack Sparrow di Johnny Depp. Il coinvolgimento di Margot Robbie nel franchise è stato anticipato per la prima volta anni fa, con l’attrice legata a un nuovo progetto al femminile.

Dal 2017, tutti i progetti di Pirati dei Caraibi sono stati rinviati a causa del futuro incerto della serie. I fan attendono da tempo Pirati dei Caraibi 6, che è stato sospeso da quando sono emerse le controversie su Depp. Detto questo, gli aggiornamenti sui vari progetti in fase di sviluppo hanno continuato ad arrivare dal produttore Jerry Bruckheimer, compreso il film di Margot Robbie.

In una recente intervista alla conferenza The Grill di TheWrap, il produttore Jerry Bruckheimer ha fornito un aggiornamento molto promettente sul franchise Pirati dei Caraibi, confermando che Robbie è “ancora coinvolta” nel prossimo capitolo. Bruckheimer ha confermato che lui e il suo team stanno “lavorando alla sceneggiatura” e che il progetto di Robbie andrà avanti, nonostante le voci precedenti suggerissero il contrario.

Bruckheimer ha dichiarato che il progetto non andrà avanti finché non saranno soddisfatti, sottolineando: “A un certo punto avevamo due sceneggiature, poi una è stata scartata e abbiamo deciso di andare avanti con l’altra”. Secondo Bruckheimer, il veterano della serie Ted Elliot ha contribuito alla sceneggiatura di Pirati dei Caraibi 6, anche se “hanno chiamato qualcun altro per riempire i vuoti.”

Cosa significa questo per il futuro di Pirati dei Caraibi

Bruckheimer ha rilasciato una serie di aggiornamenti confusi in passato, ma quest’ultimo aggiornamento sottolinea che Pirati dei Caraibi è ben lungi dall’essere finito, anche dopo le iniziali difficoltà con la sceneggiatura. L’inclusione di Robbie nel prossimo film suggerisce una nuova prospettiva per la serie, che potrebbe attrarre una nuova generazione di fan, soprattutto considerando il repertorio di Robbie per i film di successo.

Data la lunga pausa tra Dead Men Tell No Tales e Pirati dei Caraibi 6, sembra che Bruckheimer sia impegnato a creare un film che risuoni sia con i vecchi fan che con i nuovi arrivati. Di conseguenza, il nuovo cast di Pirati dei Caraibi, combinato con la profondità creativa del franchise, potrebbe segnalare una rivitalizzazione del franchise in una nuova era.

Tuttavia, ci sono ancora molti fan che attendono con impazienza notizie sul ritorno di Johnny Depp. In precedenza, Bruckheimer aveva dichiarato di volere Depp in Pirati dei Caraibi 6, ma che ciò dipendeva dall’accettazione della sceneggiatura da parte dell’attore. Il silenzio di Bruckheimer su Depp e il rafforzamento del ruolo di Robbie potrebbero far temere che alla fine non tornerà, quindi ulteriori aggiornamenti potrebbero seguire a breve.