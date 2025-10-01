HomeCinema News2025

Pirati dei Caraibi: il produttore conferma che Margot Robbie è ancora legata al nuovo film

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Margot Robbie attrice
L'attrice e produttrice cinematografica Margot Robbie arriva alla premiere di Los Angeles del film “Saltburn” della Amazon MGM Studios. Foto di Image Press Agency via Depositphotos.com

Un sorprendente aggiornamento ha confermato che Margot Robbie è ancora legata al nuovo film Pirati dei Caraibi. Pirati dei Caraibi è da tempo un punto di riferimento culturale, con le sue avventure rocambolesche e le interpretazioni iconiche, in particolare quella del Capitano Jack Sparrow di Johnny Depp. Il coinvolgimento di Margot Robbie nel franchise è stato anticipato per la prima volta anni fa, con l’attrice legata a un nuovo progetto al femminile.

Dal 2017, tutti i progetti di Pirati dei Caraibi sono stati rinviati a causa del futuro incerto della serie. I fan attendono da tempo Pirati dei Caraibi 6, che è stato sospeso da quando sono emerse le controversie su Depp. Detto questo, gli aggiornamenti sui vari progetti in fase di sviluppo hanno continuato ad arrivare dal produttore Jerry Bruckheimer, compreso il film di Margot Robbie.

In una recente intervista alla conferenza The Grill di TheWrap, il produttore Jerry Bruckheimer ha fornito un aggiornamento molto promettente sul franchise Pirati dei Caraibi, confermando che Robbie è “ancora coinvolta” nel prossimo capitolo. Bruckheimer ha confermato che lui e il suo team stanno “lavorando alla sceneggiatura” e che il progetto di Robbie andrà avanti, nonostante le voci precedenti suggerissero il contrario.

Bruckheimer ha dichiarato che il progetto non andrà avanti finché non saranno soddisfatti, sottolineando: “A un certo punto avevamo due sceneggiature, poi una è stata scartata e abbiamo deciso di andare avanti con l’altra”. Secondo Bruckheimer, il veterano della serie Ted Elliot ha contribuito alla sceneggiatura di Pirati dei Caraibi 6, anche se “hanno chiamato qualcun altro per riempire i vuoti.

Cosa significa questo per il futuro di Pirati dei Caraibi

Bruckheimer ha rilasciato una serie di aggiornamenti confusi in passato, ma quest’ultimo aggiornamento sottolinea che Pirati dei Caraibi è ben lungi dall’essere finito, anche dopo le iniziali difficoltà con la sceneggiatura. L’inclusione di Robbie nel prossimo film suggerisce una nuova prospettiva per la serie, che potrebbe attrarre una nuova generazione di fan, soprattutto considerando il repertorio di Robbie per i film di successo.

Data la lunga pausa tra Dead Men Tell No Tales e Pirati dei Caraibi 6, sembra che Bruckheimer sia impegnato a creare un film che risuoni sia con i vecchi fan che con i nuovi arrivati. Di conseguenza, il nuovo cast di Pirati dei Caraibi, combinato con la profondità creativa del franchise, potrebbe segnalare una rivitalizzazione del franchise in una nuova era.

Tuttavia, ci sono ancora molti fan che attendono con impazienza notizie sul ritorno di Johnny Depp. In precedenza, Bruckheimer aveva dichiarato di volere Depp in Pirati dei Caraibi 6, ma che ciò dipendeva dall’accettazione della sceneggiatura da parte dell’attore. Il silenzio di Bruckheimer su Depp e il rafforzamento del ruolo di Robbie potrebbero far temere che alla fine non tornerà, quindi ulteriori aggiornamenti potrebbero seguire a breve.

Articolo precedente
Disney rimuove la data di uscita di un film Marvel e sfata 5 teorie sul MCU
Articolo successivo
San Andreas, la spiegazione del finale
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved