Downton Abbey: Il Grand Finale, ecco come il film omaggerà Dame Maggie Smith

Il creatore di Downton Abbey, Julian Fellowes, ha spiegato come Downton Abbey: Il Grand Finale renderà omaggio all’amato personaggio interpretato dalla defunta Dame Maggie Smith, Lady Violet Crawley. Terzo (e forse ultimo) film catapulterà i Crawley e il loro meraviglioso staff negli anni ’30. Gli anni ’30 furono un periodo di sconvolgimenti economici a livello mondiale e anche la famiglia Crawley sarà indubbiamente colpita dalla Grande Depressione.

Nel trailer di Downton Abbey: Il Grand Finale si vede persino un’inquadratura di Robert Crawley (Hugh Bonneville) che sembra dire addio a Downton Abbey stessa. Saranno costretti ad andarsene? Qualunque turbolenza arrivi in ​​futuro, la famiglia Crawley dovrà affrontarla senza la defunta contessa vedova di Grantham, Violet Crawley, scomparsa alla fine dell’ultimo film di Downton Abbey, Downton Abbey: Una nuova era.

Purtroppo, la leggendaria Dame Maggie Smith non è più tra noi, rendendo l’assenza di Violet in Il Gran Finale ancora più agrodolce. In una recente intervista con Deadline, Julian Fellowes ha descritto come Downton Abbey: Il Grand Finale e la famiglia Crawley abbiano reagito alla morte della loro amata matriarca, e come la sua presenza duratura, e quella di Maggie Smith, si farà sentire per tutto il film.

“Nel film si percepisce chiaramente che la famiglia continua a essere, in un certo senso, dominata da Violet”, ha spiegato. “Il fatto che sia morta è un dettaglio. Sono le sue convinzioni, le sue richieste e la sua idea di come i Crawley dovrebbero comportarsi, e del motivo per cui sono lì, che sopravvivono. Abbiamo cercato di trovare il modo di renderlo il più chiaro possibile. Certo, Maggie ci manca nel film, ma dovrebbe mancarci. È del tutto intenzionale. Non vogliamo che la gente non senta la sua mancanza. Vogliamo che la sentano. Credo che abbia creato un personaggio meraviglioso di cui sarò grato fino alla morte.”

Downton Abbey: Il Gran Finale

Downton Abbey è uscito nel 2019, seguito da Downton Abbey: Una Nuova Era nel 2022. I primi due film hanno incassato complessivamente oltre 287 milioni di dollari a livello globale. Simon Curtis torna alla regia dell’ultimo capitolo dopo aver diretto Una Nuova Era. Fellowes ha scritto tutti e tre i film.

Il cast familiare torna anche per Downton Abbey: Il Grand Finale, che include Michelle Dockery, Hugh Bonneville, Laura Carmichael, Jim Carter, Raquel Cassidy, Brendan Coyle, Michelle Dockery, Kevin Doyle, Michael Fox, Joanne Froggatt, Paul Giamatti, Harry Hadden-Paton, Robert James-Collier, Allen Leech, Phyllis Logan, Elizabeth McGovern, Sophie McShera, Lesley Nicol, Dominic West, Penelope Wilton, Joely Richardson, Paul Copley e Douglas Reith.

Nel cast del franchise compaiono anche Joely Richardson, Alessandro Nivola, Simon Russell Beale e Arty Froushan. I produttori sono Gareth Neame, Fellowes e Liz Trubridge. Nigel Marchant è il produttore esecutivo.