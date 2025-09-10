HomeCinema News2025

Dwayne Johnson spiega la sua perdita di peso!

Di Chiara Guida

Dwayne Johnson sul red carpet di Venezia 82 - Foto di Luigi De Pompeis © Cinefilos.it

Dopo la vittoria del Leone d’Argento come Miglior Regista da parte dello sceneggiatore e regista Benny Safdie, abbiamo un nuovo trailer (tramite TheRingReport.com) per The Smashing Machine di A24.

Questa anteprima ci mostra meglio la trasformazione di Dwayne Johnson nel lottatore di MMA Mark Kerr, ed è piena di elogi per una performance che molti critici ritengono possa valergli una nomination all’Oscar. Quanto sia probabile resta da vedere, ma se non altro, contribuirà a reinventare la star di Fast & Furious agli occhi degli spettatori.

The Smashing Machine ha ricevuto recensioni positive da quando è stato presentato a Venezia, e si attesta all’83% su Rotten Tomatoes. Mentre Johnson entra in una nuova fase della sua carriera, cerca di cimentarsi in film più drammatici e sembra desideroso di affermarsi come attore “serio”.

Johnson ha subito una significativa trasformazione fisica per interpretare Kerr, e di recente ha fatto notizia per aver rivelato la sua figura snella prima al Lido e poi al Toronto International Film Festival. Ora, sappiamo che questa trasformazione sarà per il suo prossimo film con Safdie, Lizard Music annunciato ieri.

Nell’adattamento del romanzo di Daniel Pinkwater, Johnson interpreterà un settantenne il cui migliore amico è una gallina di 70 anni. “Benny mi ha proposto questo ruolo dopo”, ha spiegato Johnson. “E dopo circa 45 minuti, il discorso è finito e ho detto: ‘Sono il tuo Chicken Man’.” “Ho ancora molta strada da fare”, ha detto l’attore a proposito della sua perdita di peso. “Sono così entusiasta di avere la possibilità di trasformarmi di nuovo, spero, come sono riuscito a fare in ‘Smashing Machine’. [Significa] mangiare meno pollo.”

“Per alcuni anni mi sono sentito etichettato perché ho permesso che accadesse”, ha continuato Johnson. “‘Smashing Machine’ è per me. Speri che sia tipo, ‘Ehi, abbiamo fatto questa cosa. Ci piace. Speriamo che piaccia anche a te, e se non ti piace, va bene. Forse ti piacerà il prossimo.'”

Ha aggiunto: “I film che ho fatto in passato, li adoro. Tornerò a farli di nuovo.” Con questo, Johnson ha confermato che inizierà a girare un terzo film di Jumanji insieme a Kevin Hart questo novembre.

Non si sa se The Rock intenda tornare in WWE, anche se sembra sempre più improbabile. Analogamente alla sua incursione nel DC Extended Universe per Black Adam, la sua esperienza in WWE ha ricevuto recensioni contrastanti, nonostante sia stata salvata da una divertente interpretazione del malvagio “Final Boss”. Il coinvolgimento creativo di Johnson è stato accolto male, così come il suo tentativo di costruire diversi show e trame attorno a sé.

La storia del leggendario lottatore di arti marziali miste e UFC Mark Kerr, “The Smashing Machine” vede protagonisti Dwayne Johnson, Emily Blunt, Ryan Bader, Bas Rutten e Oleksandr Usyk.

Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice di Cinefilos.it, lavora come direttore della testata da quando è stata fondata, nel 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
