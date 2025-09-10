HomeCinema News2025

Scarlett Johansson pronta a tornare nel ruolo di Zora Bennett per il sequel di Jurassic World – La Rinascita

Di Chiara Guida

-

Scarlett Johansson Jurassic World - La Rinascita

Jurassic World – La Rinascita ha diviso le opinioni della critica quando è uscito nelle sale a luglio (letteralmente; ha il 50% di stime su Rotten Tomatoes). Nonostante ciò, il film è riuscito a respingere la concorrenza di Superman e I Fantastici Quattro: Gli Inizi, consolidandosi come il più grande successo dell’estate.

Con un incasso di 861 milioni di dollari al botteghino mondiale, il film diretto da Gareth Edwards ha rappresentato un nuovo inizio di successo e ha dimostrato che c’è ancora molto da fare nel longevo franchise dei dinosauri.

Scarlett Johansson ha guidato il cast nei panni dell’eroica Zora Bennett, e sembra che non abbiamo ancora visto nulla del suo personaggio. Secondo l’indiscreto Daniel Richtman (tramite SFFGazette.com), “Un nuovo film di Jurassic World con [Johansson] di nuovo protagonista è già in lavorazione”.

Immaginiamo che torneranno anche Mahershala Ali e Jonathan Bailey. Il primo avrebbe dovuto essere eliminato, ma è stato salvato dall’intervento dei dirigenti della Universal Pictures. Tuttavia, al momento non si hanno notizie né su di loro né sul potenziale coinvolgimento di Edwards.

“Questo film, per me, è davvero unico. È un pezzo a sé stante”, ha detto Johansson all’inizio di quest’anno. “E si spera che questo film resti autonomo senza il supporto dei film precedenti e che non abbia bisogno di estendersi oltre ciò che è.”

“Voglio dire, il film si intitola Rebirth, ovviamente, ma Gareth [Edwards, regista], e credo Frank [Marshall, produttore] e Steven [Spielberg, produttore esecutivo] e tutti i creativi di questo progetto, volevano che questo film fosse un’opera a sé stante, autonoma.” Ha aggiunto Scarlett Johansson: “Sono una grandissima fan dell’universo di Jurassic, e ci sono sicuramente un sacco di meravigliosi ammiccamenti nostalgici, o cenni, o Easter egg o come li volete chiamare, ai film di Steven e ai film di Jurassic precedenti. Credo che la speranza sia che se non avete mai visto nessuno degli altri Jurassic, questo sia quello giusto. Questo è l’obiettivo, comunque.”

Jurassic World – La Rinascita avrebbe potuto essere concepito come un film a sé stante, ma incassare quasi 900 milioni di dollari in un momento in cui il pubblico non affolla più i cinema è un’impresa impressionante, e praticamente garantisce che questo seguito di cui si vocifera si realizzerà.

