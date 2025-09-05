HomeCinema News2025

Evil Dead Burn: il regista condivide un dietro le quinte del prossimo spin-off della saga

Di Gianmaria Cataldo

-

Dopo la recente notizia che sono iniziate le riprese di Evil Dead Burn di Sébastien Vaniček, il regista ha ora pubblicato sui social media un nuovo dietro le quinte che mostra uno dei membri del cast in condizioni piuttosto malconce (si può vedere qui l’immagine). Non sappiamo se questa donna sia stata posseduta da un Deadite o sia semplicemente vittima di un altro essere umano posseduto dal demonio, ma in entrambi i casi sembra averne passate di tutti i colori.

I dettagli della trama sono ancora un mistero (probabilmente è lecito supporre che qualcuno leggerà il Necronomicon e scatenerà qualche demone assetati di sangue), ma al momento sappiamo solo che il film avrà come protagonisti Hunter Doohan, Souheila Yacoub, Luciane Buchanan e Tandi Wright. Vaniček, invece, ha debuttato come regista con Vermin/Vermine, alias Infested, incentrato sugli abitanti di un fatiscente condominio francese che cercano di sopravvivere all’invasione di un esercito di ragni velenosi che si riproducono rapidamente.

Il film ha riscosso un grande successo e ha vinto il premio come miglior film e miglior regista alla sua prima nordamericana al Fantastic Fest. È stato anche invitato al Sitges Film Festival, dove ha ottenuto una nomination come Miglior Film e ha vinto il Premio Speciale della Giuria. Anche grazie a quel successo, Vaniček è dunque stato ingaggiato per co-scrivere e dirigere il progetto, allora senza titolo, che è stato descritto come uno spin-off. Ciò indicava che il film non sarebbe stato un sequel diretto di La casa – Il risveglio del male di Lee Cronin, ma che potrebbe comunque esserci qualche collegamento tra quel film e l’atteso Evil Dead Burn.

Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
