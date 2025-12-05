Netflix dice che i film Warner saranno sempre distribuiti in sala, ma “si evolveranno per essere molto più intuitive per i consumatori”

Ted Sarandos ha insistito sul fatto che Netflix non ha “alcuna opposizione ai film nelle sale“, poiché la piattaforma di streaming ha affermato di “aspettarsi” di distribuire i film della Warner Bros. nelle sale se completerà l’accordo da 82,7 miliardi di dollari per lo studio e HBO Max.

In una conference call con investitori e stampa, il co-CEO di Netflix ha osservato che la società ha distribuito 30 film nelle sale cinematografiche nel 2025, sebbene la maggior parte di questi film abbia avuto una distribuzione cinematografica molto più breve rispetto a quelli di uno studio tipico.

“Non è che ci sia questa opposizione ai film nelle sale“, ha detto Sarandos. “La mia opposizione è stata principalmente dovuta alle lunghe finestre esclusive, che non riteniamo siano particolarmente favorevoli al consumatore, ma quando parliamo di mantenere operativa HBO, per come è in gran parte, questo include anche il loro accordo di distribuzione cinematografica con Warner Bros., che include un ciclo di vita che inizia nelle sale cinematografiche, e che continueremo a sostenere“. Tuttavia, Sarandos ha suggerito che il ciclo di vita dei film potrebbe presto cambiare o, per usare le sue parole, “evolversi“.

“Non considererei questo come un cambiamento di approccio per i film Netflix o per i film Warner“, ha affermato. “Penso che, col tempo, le vetrine si evolveranno per essere molto più accessibili al consumatore, per poter raggiungere il pubblico più rapidamente… Direi che, al momento, si dovrebbe contare sul fatto che tutto ciò che è previsto per la distribuzione al cinema tramite Warner Bros. continuerà ad arrivare al cinema tramite Warner Bros., e i film Netflix seguiranno gli stessi passi, ovvero alcuni di essi avranno una breve proiezione in sala in anticipo. Ma il nostro obiettivo principale è offrire film in prima visione ai nostri abbonati, perché è quello che cercano.”

Netflix distribuisce i suoi film principalmente sulla sua piattaforma di streaming, sebbene presenti alcuni titoli in anteprima nelle sale e li distribuisca in esclusiva limitata nei cinema. Di solito si tratta di titoli in lizza per un premio come Jay Kelly di Noah Baumbach, Frankenstein di Guillermo del Toro e A House of Dynamite di Kathryn Bigelow. Netflix ha anche annunciato che Narnia: Il nipote del mago di Greta Gerwig uscirà nelle sale IMAX il prossimo anno. L’azienda ha anche acquistato e ristrutturato sale cinematografiche, tra cui il Paris di New York e l’Egyptian di Los Angeles.

Fonte: Variety