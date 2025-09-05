Avengers: Doomsday, Letitia Wright ha completato le sue riprese

Mentre proseguono le riprese di Avengers: Doomsday nel Regno Unito, altri attori stanno completando le riprese dei rispettivi ruoli nella prima parte dell’attesissimo finale della saga Multiverse. Molti di loro saranno senza dubbio chiamati per delle riprese aggiuntive in futuro, ma ad oggi Chris Hemsworth (Thor), Pedro Pascal (Mister Fantastic) e Alan Cumming (Nightcrawler) hanno tutti confermato di aver terminato il lavoro sul blockbuster.

Ora possiamo aggiungere Letitia Wright alla lista. “Ho appena terminato le riprese principali di Avengers: Doomsday, nel ruolo di Shuri, Black Panther”, ha confermato l’attrice durante un’intervista all’HollyShorts Film Festival. In qualità di Black Panther dell’MCU, Shuri dovrebbe far parte di una delle squadre degli Avengers che vedremo in questo film. Il suo genio intellettuale entrerà sicuramente in gioco e sarebbe affascinante ad esempio vederla condividere lo schermo con Reed Richards.

Sebbene Shuri possa guidare la sua squadra wakandiana – M’Baku di Winston Duke è stato confermato per Avengers: Doomsday – resta da vedere quanto sarà importante il ruolo della sua Black Panther. Con anche Namor che avrà un ruolo, non saremmo sorpresi se fosse lei a recarsi a Talokan per reclutare lui e il suo esercito.

“È semplicemente un ensemble di grandezza, quindi ero davvero entusiasta di farne parte”, ha detto Wright del prossimo film degli Avengers all’inizio di quest’anno. “Ne ho già fatto parte in passato, ma in modo più marginale. Ora ho un ruolo un po’ più importante”. Ricordando queste sue parole, sembra dunque lecito aspettarsi una maggior presenza dell’attrice e del suo personaggio nel film.

Le concept art trapelate sembrano inoltre aver confermato che Avengers: Doomsday o Avengers: Secret Wars introdurranno un nuovo Black Panther maschio. Ancora non è certo però se si trattaterà del figlio di T’Challa, Toussaint/T’Challa II, o di un nuovo T’Challa proveniente da una realtà parallela. In ogni caso, si prevede che ci sarà un T’Challa/Black Panther nel MCU post-Secret Wars.

Cosa sappiamo di Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars arriveranno in sala rispettivamente il 18 dicembre 2026, e il 17 dicembre 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe e Anthony Russo, che tornano anche nel MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

Sono confermati nel cast del film (per ora): Paul Rudd (Ant-Man), Simu Liu (Shang-Chi), Tom Hiddleston (Loki), Lewis Pullman (Bob/Sentry), Florence Pugh (Yelena), Danny Ramirez (Falcon), Ian McKellen (Magneto), Sebastian Stan (Bucky), Winston Duke (M’Baku), Chris Hemsworth (Thor), Kelsey Grammer Bestia), James Marsden (Ciclope), Channing Tatum (Gambit), Wyatt Russell (U.S. Agent), Vanessa Kirby (Sue Storm), Rebecca Romijn (Mystica), Patrick Stewart (Professor X), Alan Cumming (Nightcrawler), Letitia Wright (Black Panther), Tenoch Huerta Mejia (Namor), Pedro Pascal (Reed Richards), Hannah John-Kamen (Ghost), Joseph Quinn (Johnny Storm), David Harbour (Red Guardian), Robert Downey Jr. (Dottor Destino), Ebon Moss-Bachrach (La Cosa), Anthony Mackie (Captain America).