HomeSerie TvNews

Operazione Speciale: Lioness – Stagione 3 è stata confermata!

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News
Operazione Speciale: Lioness
Lynsey Addario/Paramount+

Operazione Speciale: Lioness è stata ufficialmente rinnovata per la terza stagione da Paramount+.

La notizia del rinnovo arriva a quasi un anno dalla première della seconda stagione della serie, lanciata nell’ottobre 2024. Precedenti indiscrezioni avevano indicato che Operazione Speciale: Lioness sarebbe tornata per una terza stagione nonostante il silenzio di Paramount, ma la notizia è stata ora confermata.

Operazione Speciale: Lioness vede nel cast Zoe Saldana, Nicole Kidman, Morgan Freeman, Michael Kelly, Laysla De Oliveira, Genesis Rodriguez, Dave Annable, Jill Wagner, LaMonica Garrett, James Jordan, Austin Hébert, Jonah Wharton, Thad Luckinbill e Hannah Love Lanier. La sinossi ufficiale della seconda stagione recita:

“La lotta della CIA contro il terrorismo si è avvicinata a casa. Joe (Saldaña), Kaitlyn (Kidman) e Byron (Kelly) hanno arruolato una nuova agente Lioness per infiltrarsi in una minaccia precedentemente sconosciuta. Con la pressione crescente da tutte le parti, Joe è stata costretta ad affrontare i profondi sacrifici personali che ha fatto come leader del programma Lioness.”

Operazione Speciale: Lioness è una delle numerose serie di Taylor Sheridan attualmente in onda su Paramount+. Il prolifico creatore ha anche in programma la seconda stagione del dramma petrolifero “Landman” in uscita a novembre e la quarta stagione di “Mayor of Kingstown” in uscita a ottobre, mentre la terza stagione di “Tulsa King” ha debuttato il 21 settembre. Sheridan ha anche lo spin-off di YellowstoneThe Madison“, la cui uscita è in attesa di una data. Sta inoltre preparando l’ultimo prequel di “Yellowstone“, “1944“.

Operazione Speciale: Lioness è prodotta da Sheridan, David C. Glasser, Saldaña, Kidman, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin, Jill Wagner, David Lemanowicz, Geyer Kosinski, Michael Friedman e Keith Cox. La serie è prodotta da Paramount Television Studios e 101 Studios ed è distribuita da Paramount Global Content Distribution.

Articolo precedente
Frankenstein: il trailer e il nuovo suggestivo poster della Creatura
Articolo successivo
Olivia Colman guida un cast di superstar per la contorta storia d’amore, Wicker
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -
 

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved