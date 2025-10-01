Operazione Speciale: Lioness – Stagione 3 è stata confermata!

Operazione Speciale: Lioness è stata ufficialmente rinnovata per la terza stagione da Paramount+.

La notizia del rinnovo arriva a quasi un anno dalla première della seconda stagione della serie, lanciata nell’ottobre 2024. Precedenti indiscrezioni avevano indicato che Operazione Speciale: Lioness sarebbe tornata per una terza stagione nonostante il silenzio di Paramount, ma la notizia è stata ora confermata.

Operazione Speciale: Lioness vede nel cast Zoe Saldana, Nicole Kidman, Morgan Freeman, Michael Kelly, Laysla De Oliveira, Genesis Rodriguez, Dave Annable, Jill Wagner, LaMonica Garrett, James Jordan, Austin Hébert, Jonah Wharton, Thad Luckinbill e Hannah Love Lanier. La sinossi ufficiale della seconda stagione recita:

“La lotta della CIA contro il terrorismo si è avvicinata a casa. Joe (Saldaña), Kaitlyn (Kidman) e Byron (Kelly) hanno arruolato una nuova agente Lioness per infiltrarsi in una minaccia precedentemente sconosciuta. Con la pressione crescente da tutte le parti, Joe è stata costretta ad affrontare i profondi sacrifici personali che ha fatto come leader del programma Lioness.”

Operazione Speciale: Lioness è una delle numerose serie di Taylor Sheridan attualmente in onda su Paramount+. Il prolifico creatore ha anche in programma la seconda stagione del dramma petrolifero “Landman” in uscita a novembre e la quarta stagione di “Mayor of Kingstown” in uscita a ottobre, mentre la terza stagione di “Tulsa King” ha debuttato il 21 settembre. Sheridan ha anche lo spin-off di “Yellowstone” “The Madison“, la cui uscita è in attesa di una data. Sta inoltre preparando l’ultimo prequel di “Yellowstone“, “1944“.

Operazione Speciale: Lioness è prodotta da Sheridan, David C. Glasser, Saldaña, Kidman, Ron Burkle, Bob Yari, David Hutkin, Jill Wagner, David Lemanowicz, Geyer Kosinski, Michael Friedman e Keith Cox. La serie è prodotta da Paramount Television Studios e 101 Studios ed è distribuita da Paramount Global Content Distribution.