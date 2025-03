Giancarlo Esposito era stato scelto per un altro ruolo in Captain America: Brave New World

La star di Breaking Bad e The Mandalorian, Giancarlo Esposito, era uno di quegli attori che i fan avrebbero voluto a tutti i costi nel MCU, poco importava se avrebbe interpretato il Professor X o Dottor Destino.

Quando l’attore è stato scelto per un ruolo in Captain America: Brave New World, inizialmente avevamo sentito che avrebbe interpretato il relativamente oscuro G. W. Bridge. Invece, alla fine si è scoperto che era Seth Voelker, alias Sidewinder, il leader dei “Serpenti”, una versione rivista della Società dei Serpenti. I piani originali prevedevano una versione fedele ai fumetti del gruppo di cattivi, superpoteri e tutto il resto. Prima che la sequenza di apertura del film venisse scartata, l’idea era apparentemente che Esposito si unisse a loro… come King Cobra!

Giancarlo Esposito doveva essere King Cobra

L’attore ha confermato che il suo ruolo è cambiato dopo essere stato scelto dai Marvel Studios per unirsi al cast di Captain America: Brave New World. “Doveva uscire a marzo 2024 e hanno deciso di voler apportare alcune modifiche”, ha detto Esposito a Empire. “Ero al telefono con [il produttore] Nate Moore, che mi ha preparato per essere un personaggio chiamato King Cobra, cosa che ho adorato, perché se cammino per il quartiere, gli afroamericani dicono, ‘Come va, King?’ Mi piace.”

“Mi chiamano King, tesoro! Voglio dire, è il più grande onore. Ma come si è scoperto, ci sono [altri King] nel mondo Marvel, e questo era collegato alla Serpent Society – stavano tornando ai fumetti e cercando di capirlo, e Nate ha detto, ‘Possiamo darti tutte le caratteristiche di King, ma pensiamo che dovrebbe essere Sidewinder.'”

“E hanno parlato di creare un personaggio che fosse davvero radicato, in modo mercenario. Volevano radicare il film quando sono tornati per fare delle riprese aggiuntive, e ora si sono concentrati su questo personaggio aggiuntivo”, ha continuato. “Quindi è stato un po’ un turbine per me. Mi sono concentrato e sono entrato lì e l’ho buttato giù. E spero di rimanere in questo universo un po’ più a lungo”.

Leggendo tra le righe, sembra probabile che Giancarlo Esposito fosse destinato a combattere al fianco dei membri della Serpent Society interpretati da Seth Rollins e Diamondback di Rosa Salazar. Entrambi sono stati eliminati dal montaggio finale del film.

Nei fumetti, Klaus Voorhees/King Cobra era un ex detenuto che lavorava con il ricercatore medico umanitario Professor Ezekiel Shecktor in India su un’antitossina universale per il veleno di serpente. Geloso del successo di Shecktor, Voorhees progetta di ucciderlo e far sembrare l’omicidio un incidente.

Induce uno dei cobra tenuti in laboratorio a mordere sia Shecktor che se stesso e progetta di usare l’antitossina universale per salvarsi dalla morte. A insaputa di Voorhees, il cobra era stato irradiato, il che gli aveva fatto acquisire poteri simili a quelli del cobra. Di conseguenza, divenne un criminale.