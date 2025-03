Wonder Woman: Grace Caroline Currey di Shazam! risponde alle richieste dei fan

Grace Caroline Currey ha impressionato i fan della DC nei panni di Mary Bromfield in Shazam! e ha potuto indossare i panni di Mary Marvel in Shazam! La Furia degli Dei. Il suo lavoro in quel sequel ha ricevuto elogi diffusi e ha lasciato molti desiderosi di vederla interpretare un altro supereroe dopo che il franchise è stato abbandonato: Wonder Woman.

Parlando con The Direct dei casting dei fan, l’attrice non ha certamente scartato l’idea. “È una domanda capziosa. È stato molto bello vedere le persone dire (che potevo essere Wonder Woman)”, ha detto Currey. “Penso che entrare nell’universo sia stata una sensazione di lotteria, quindi non so se tornerò in qualche modo, sarebbe fantastico”.

Nonostante l’annuncio di una serie TV prequel di Paradise Lost ambientata su Themyscira all’inizio del 2023, il co-CEO di DC Studios James Gunn ha avuto ben poco da dire sul futuro di Wonder Woman (anche quella serie non sembra andare da nessuna parte velocemente). Gal Gadot inizialmente ha insistito sul fatto che avrebbe ripreso il ruolo, ma Wonder Woman 3 di Patty Jenkins è stato ufficialmente scartato.

Grace Caroline Currey sarà la nuova Wonder Woman?

In un’altra parte dell’intervista, Currey ha condiviso cosa ha significato per lei poter indossare il costume per Shazam! Fury of the Gods. “Oh, mio ​​Dio. Voglio dire, sono cresciuto guardando le serie animate come la serie animata di ‘Batman’, ‘Justice League’, e quindi mi sono immersa in quel mondo, specialmente con la DC, giusto? Sì, quelle leggende, Batman e Superman, sai. Ma è piuttosto bello poter esistere in quello stesso universo, per quanto possibile, sai, con tutti i mondi diversi che non abbiamo con la DC, e non entrerò nei dettagli, ma, sì, è stato, è stato davvero divertente.”

“Penso che indossare la tuta e farla realizzare su misura per il mio corpo sia stato un sogno surreale. Come un’esperienza. Fanno un’intera scansione 3D. Hanno fatto un’intera scansione 3D per quel progetto, e tutto si adattava come un guanto. E la cosa davvero bella è il guardaroba, cercano di nascondere qualsiasi segno di cerniera e bottone, in modo che sembri che tu appaia in forma di supereroe. Quindi è stato davvero bello vedere tutta la maestria artigianale che c’è dietro.”

È chiaro che Currey rispetta il materiale originale e questo la rende una degna contendente per interpretare Wonder Woman agli occhi di alcuni. Se avrà l’opportunità resta da vedere, anche se Eiza González è un altro popolare suggerimento per il casting.

“Sì, c’è sicuramente un po’ di tensione, giusto? Dobbiamo incrociare [Black Adam] un giorno. Spero di sì. Penso che sarebbe molto divertente. Mary ha tutta la sua trama dei fumetti con Black Adam”, ha spiegato Currey, riferendosi alla persona di Mary Marvel, Black Mary, “quindi chissà se riusciremo mai a esplorarla”. “So che, almeno per il mio personaggio, sembra fatale che lei lo incontri”, ha concluso Currey. “Chi lo sa? Vedremo!”