The White Lotus – stagione 3: cosa sta succedendo al Tim?

Timothy (Jason Isaacs) è sull’orlo di una decisione incredibilmente oscura nell’episodio 5 della terza stagione di The White Lotus, con il suo ragionamento che si collega a elementi precedenti della sua trama. Timothy è stato senza dubbio uno dei principali obiettivi del cast della nuova stagione. I crimini di Timothy con Kenny in The White Lotus hanno sollevato molti problemi per il patriarca della famiglia Ratliff, nonostante lui desideri rilassarsi in una vacanza benessere.

Nell’episodio 4 della stagione 3 di The White Lotus, è stato implicato che Timothy abbia rubato la pistola di Gaitok dalla cabina di sicurezza dell’hotel titolare. Ciò è stato confermato nell’episodio successivo, con Timothy che continua a precipitare data la sua situazione disperata. Alla fine dell’episodio, Timothy fa quasi qualcosa di irreparabile per sfuggire alla sua situazione difficile, sollevando la questione del perché lo faccia.

Timothy preferirebbe suicidarsi piuttosto che andare in prigione e affrontare la sua famiglia e la società per i suoi crimini

Vuole sfuggire alle conseguenze delle sue azioni

Nella scena finale dell’episodio 5 della terza stagione di The White Lotus, Timothy viene mostrato mentre scrive una lettera di addio prima di tentare di usare la pistola che ha rubato a Gaitok per togliersi la vita. Mentre sta per premere il grilletto, Victoria si sveglia e lo interrompe, ma l’intenzione di Timothy è evidente. Timothy desidera togliersi la vita come mezzo per sfuggire alle conseguenze dei crimini in cui è stato coinvolto con Kenny Nguyen.

Come accennato dall’avvocato di Timothy alla fine dell’episodio 4 della stagione 3 di The White Lotus, è probabile che affronterà la prigione per le sue azioni. Il riciclaggio di denaro, la corruzione e l’appropriazione indebita in cui Timothy è coinvolto sono apparentemente troppo grandi per dichiararsi non colpevole, eppure Timothy ha detto che preferirebbe morire piuttosto che fare altrimenti. Questo spiega perché ha rubato la pistola e ha cercato di togliersi la vita: Timothy non riesce a sopportare il pensiero di affrontare la sua famiglia, perdere la sua attività e affrontare il resto della sua “alta società” dopo che i suoi crimini sono stati scoperti.

Timothy tenterà ancora di uccidersi dopo essere stato interrotto da Victoria?

Il suo futuro è incerto

Dato che Victoria ha interrotto il tentativo di suicidio di Timothy in The White Lotus, la domanda ora è cosa ne sarà di lui in futuro. Timothy avrebbe potuto estrarre di nuovo la pistola e tentare di togliersi la vita di nuovo dopo che Victoria se n’è andata, ma The White Lotus lo ha mostrato mentre gettava via il suo biglietto d’addio e lasciava la pistola nel suo posto nascosto. Dopo, Timothy ha fatto una scelta interessante che potrebbe suggerire il suo futuro.

Timothy ha iniziato a pregare Dio, implorando che si manifestasse una soluzione al suo dilemma. Questo avviene dopo che ha cantato un popolare inno natalizio all’inizio dell’episodio, indicando che Timothy potrebbe rivolgersi alla religione come mezzo per trovare una via d’uscita dalla sua crisi. Resta da vedere se questo si manifesterà ulteriormente negli ultimi tre episodi, ma l’implicazione è che la decisione di Timothy di togliersi la vita è stata annullata.