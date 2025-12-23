DCU: Daniela Melchior offre notizie deludenti sul ritorno di Ratcatcher

Quattro anni dopo l’uscita di The Suicide Squad, Daniela Melchior fornisce un aggiornamento deludente sul futuro di Ratcatcher nella DCU. Il personaggio è un membro della squadra titolare e, ad oggi, diversi dei suoi compagni di squadra sono apparsi nel capitolo “Dei e Mostri” della DCU. In un’intervista con Ash Crossan di ScreenRant per il film Anaconda, a Melchior è stato chiesto se avesse sentito qualcosa riguardo alla presenza di Ratcatcher nei futuri progetti DCU.

Sebbene l’attrice non abbia confermato alcun piano di ritorno, ha sottolineato che le piacerebbe riprendere il ruolo e possibilmente interpretare una “versione più matura” del personaggio. “Non so nulla, ma mi piacerebbe tornare. Sono cresciuta molto come persona e come artista. Il mio accento è ancora forte, ma non quanto prima. Sarebbe interessante vedere se James Gunn vorrebbe una versione più matura di Ratcatcher. Cerco di non pensarci troppo per non rattristarmi”, sono le parole dell’attrice.

Christopher Smith/Peacemaker (John Cena), Emilia Harcourt (Jennifer Holland), John Economos (Steve Agee), Weasel (Sean Gunn), Amanda Waller (Viola Davis) e Rick Flag Jr. (Joel Kinnaman) sono tra i personaggi di The Suicide Squad che ad oggi sono apparsi nel DCU. Smith, Harcourt ed Economos sono tutti personaggi principali nella seconda stagione di Peacemaker, mentre il defunto Flag appare in alcuni flashback e in una dimensione alternativa.

Weasel è un membro dell’omonima squadra nella serie animata Creature Commandos, dove compaiono anche Economos e Waller. Inoltre, Smith ha un cameo in Superman e si prevede che avrà altri ruoli di spicco in futuro nel DCU. Nonostante non ci siano piani confermati per il ritorno di Ratcatcher, è quindi ancora possibile che lei torni in scena.

Il prossimo show e film in uscita nella DCU sono Lanterns e Supergirl, entrambi previsti per il 2026, seguiti dal sequel del film Superman, Man of Tomorrow nel 2027. Sebbene sia possibile che la Ratcatcher di Daniela Melchior possa fare un’apparizione a sorpresa in uno di questi progetti, è più probabile che torni in un’altra storia più avanti, avendo il potenziale per svilupparsi ulteriormente man mano che il DCU continua ad espandersi.