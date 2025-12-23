HomeCinema News2025

Hideo Kojima “completamente affascinato” da KPop Demon Hunters

Di Chiara Guida

-

Kpop Demon Hunters 2

L’iconico sviluppatore di videogiochi Hideo Kojima condivide la sua recensione di KPop Demon Hunters, il fenomeno culturale che ha debuttato su Netflix lo scorso anno. Dalla sua première nel giugno 2025, KPop Demon Hunters è diventato il film Netflix più visto di tutti i tempi. L’avventura musicale fantasy ha anche un 95% di recensioni positive su Rotten Tomatoes e ha ottenuto costantemente nomination ai premi.

KPop Demon Hunters segue un trio di star del K-pop che lavorano come cacciatrici di demoni il cui legame viene messo alla prova dal fatto che una di loro nasconde il segreto di essere lei stessa per metà demone. Oltre al successo di critica e ai numeri di streaming da record, KPop Demon Hunters è stato un successo al botteghino nei due weekend in cui è stato nei cinema, mentre la sua colonna sonora ha raggiunto la vetta delle classifiche musicali.

Kojima sembra essersi avvicinato tardi al fandom, condividendo solo il 21 dicembre scorso tramite X: “Ho iniziato a guardare KPop Demon Hunters per caso, ne sono rimasto completamente affascinato e alla fine ho pianto a dirotto. Era davvero, davvero bello.” KPop Demon Hunters è stato ampiamente elogiato per la sua musica, l’animazione e le tematiche quasi universali. Date un’occhiata al post di Kojima che concorda con questa affermazione qui sotto:

Come autore rispettato, l’opinione di Kojima suscita interesse tra il pubblico. Di recente ha recensito la nuova serie di fantascienza di successo Pluribus del creatore di Breaking Bad, Vince Gilligan, definendola “assolutamente incredibile” e paragonandola a L’invasione degli ultracorpi. Come nel caso di KPop Demon Hunters, molte persone concordano con la valutazione positiva di Kojima.

KPop Demon Hunters si è assicurato le nomination ai Critics’ Choice Award e ai Golden Globe come miglior film d’animazione. Ha ottenuto tre nomination ai Golden Globe 2026 in totale, oltre a quelle per la migliore canzone originale (“Golden”) e per i successi cinematografici e al botteghino.

Il film sembra quindi sulla buona strada per essere candidato all’Oscar come miglior film d’animazione, ed è uno dei favoriti per la vittoria. Molto probabilmente sarà anche un contendente per la migliore canzone originale, un premio particolarmente competitivo quest’anno, con proposte di Wicked: For Good e Sinners. Nel frattempo, un sequel è in fase di sviluppo presso Netflix e Sony, con il ritorno del team creativo principale.

