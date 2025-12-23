James Gunn spiega l’annuncio di Brainiac e il silenzio su The Batman – Parte II

Il 20 dicembre, James Gunn ha pubblicato sui social media che Lars Eidinger era stato scelto per interpretare Brainiac in Man of Tomorrow. Il sequel di Superman è stato annunciato all’inizio di quest’anno e la sua uscita è prevista per il 9 luglio 2027. Ora, su Threads, Gunn ha risposto a un post in cui si sosteneva che il casting di Brainiac è stato annunciato per primo perché lui e Peter Safran volevano anticipare la fuga di notizie.

Gunn spiega inoltre che lui e Safran sono solo produttori del sequel di The Batman, The Batman – Parte II, e che è raro che di un film, anche alla DC, si faccia annunci importanti prima di iniziare la produzione. “The Batman – Parte II è un film della DC Studios e Peter ed io siamo i produttori. Ma in genere non facciamo molti annunci su film che non sono ancora in produzione. Cose come l’annuncio di Lars nei panni di Brainiac sono state fatte perché sapevamo che sarebbero trapelate”, sono le parole di Gunn.

Sia Man of Tomorrow che The Batman – Parte II dovrebbero iniziare le riprese nella prima metà del 2026, in vista del loro debutto nelle sale nel 2027. Gunn sta dirigendo e scrivendo Man of Tomorrow, che fa parte del capitolo “Dei e Mostri” della DCU, mentre il sequel di Batman è invece un progetto Elseworlds che non fa parte della DCU e Gunn non è coinvolto in modo così prominente. Qualsiasi annuncio ufficiale su altri attori che si uniranno al cast potrebbe dunque non arrivare fino a quando il film non avrà iniziato le riprese.

Tutto quello che sappiamo su Man of Tomorrow

Le riprese principali di Man of Tomorrow dovrebbero iniziare nella primavera del 2026, con una data di uscita fissata per il 9 luglio 2027. David Corenswet riprenderà il ruolo nel sequel al fianco di Lex Luthor, interpretato da Nicholas Hoult, poiché i due si alleeranno contro questo nuovo nemico, come ha dichiarato il regista.

James Gunn ha infatti affermato: “È una storia in cui Lex Luthor e Superman devono collaborare in una certa misura contro una minaccia molto, molto più grande. È più complicato di così, ma questa è una parte importante. È tanto un film su Lex quanto un film su Superman. Mi è piaciuto molto lavorare con Nicholas Hoult. Purtroppo mi identifico con il personaggio di Lex. Volevo davvero creare qualcosa di straordinario con loro due. Adoro la sceneggiatura”.

Gunn annunciato Man of Tomorrow sui social media il 3 settembre. Nel suo annuncio, lo sceneggiatore e regista ha incluso un’immagine tratta dal fumetto in cui Superman è in piedi accanto a Lex Luthor nella sua Warsuit. Nei fumetti DC, Lex crea la tuta per eguagliare la forza e le abilità di Superman. Mentre l’immagine teaser suggeriva che Lex e Superman sarebbero stati di nuovo in contrasto, ora sembra che Lex userà la sua Warsuit per poter essere allo stesso livello di Superman per qualsiasi grande minaccia si presenti loro.

Al momento, è confermata la presenza della Lois Lane di Rachel Brosnahan. Il co-CEO della DC Studios ha risposto a un fan su Threads all’inizio di settembre 2025 che Lois avrà un “ruolo importante”. Il villain del film sarà Brainiac, interpretato da Lars Eidinger.

Il film è stato in precedenza descritto come un secondo capitolo della “Saga di Superman”. Ad oggi, Gunn ha affermato unicamente che “Superman conduce direttamente a Peacemaker; va notato che questo è per adulti, non per bambini, ma Superman conduce a questo show e poi abbiamo l’ambientazione di tutto il resto della DCU nella seconda stagione di Peacemaker, è incredibilmente importante”.