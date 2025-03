Hamdan Ballal, co-regista premio Oscar per No Other Land, picchiato e arrestato: “Nessuna traccia di lui” secondo il suo co-regista Yuval Abraham

Hamdan Ballal, co-regista del documentario premio Oscar su Israele e Palestina No Other Land, sarebbe scomparso dopo essere stato aggredito, secondo una serie di post su X del co-regista Yuval Abraham.

“Un gruppo di coloni ha appena linciato Hamdan Ballal, co-regista del nostro film ‘No Other Land'”, ha scritto Abraham su X lunedì. “L’hanno picchiato e ha ferite alla testa e allo stomaco, sanguinanti. I soldati hanno invaso l’ambulanza che aveva chiamato e lo hanno portato via. Nessuna traccia di lui da allora”.

L’Associated Press ha riferito che gli attivisti del Center for Jewish Nonviolence hanno visto Hamdan Ballal venire picchiato dai coloni israeliani sulla scena, descrivendo come: “Un gruppo di 10-20 coloni mascherati ha attaccato lui e altri attivisti ebrei con pietre e bastoni, ha rotto i finestrini delle loro auto e ha tagliato le loro gomme”.

I testimoni hanno riferito che Ballal è stato aggredito nel suo villaggio natale di Susya, e sembra che la maggior parte delle persone che lo hanno aggredito fossero adolescenti armati di bastoni e coltelli con il volto coperto, secondo Joseph Kaplan Weinger. Sono stati arrestati anche tre palestinesi; secondo l’avvocato Leah Zemel, sono stati poi portati in un centro militare prima dell’interrogatorio. Non è stato fornito un motivo per la loro detenzione.

Abraham ha anche condiviso un video che mostra un uomo mascherato che spinge un altro individuo, prima che gli individui che filmavano fuggissero verso il loro veicolo. L’International Documentary Association (IDA) ha condiviso una dichiarazione con Variety in risposta all’attacco: “Chiediamo l’immediato rilascio di Ballal e che la sua famiglia e la sua comunità siano informate sulle sue condizioni, sulla sua posizione e sulla giustificazione della sua detenzione”.

Il presunto attacco arriva solo tre settimane dopo che No Other Land ha vinto l’Oscar come miglior documentario. Sul palco, i registi Abraham, Ballal, Basel Adra e Rachel Szor hanno colto l’occasione per richiamare l’attenzione sulla distruzione in corso a Gaza. “Chiediamo al mondo di intraprendere azioni serie per fermare l’ingiustizia e la pulizia etnica del popolo palestinese”, ha affermato Adra, giornalista e attivista palestinese. “Circa due mesi fa sono diventato padre e spero che mia figlia non debba vivere la stessa vita che sto vivendo io ora. … “No Other Land” riflette la dura realtà che sopportiamo da decenni e a cui ancora resistiamo”.

Realizzato come collettivo israelo-palestinese, il film segue una famiglia palestinese che vive in Cisgiordania mentre la loro casa viene distrutta dal governo israeliano e affrontano lo sfollamento. Ma in mezzo alle terribili condizioni, Adra e Abraham, un giornalista israeliano, stringono un’inaspettata amicizia e lavorano insieme per documentare la storia.

Il film è stato presentato per la prima volta al Festival del cinema di Berlino dell’anno scorso, dove ha vinto i premi della giuria e del pubblico per i migliori documentari. Il documentario ha continuato a ottenere l’attenzione della critica nel circuito dei festival autunnali, dove è stato proiettato ai festival cinematografici di Toronto, Vancouver e New York. Nonostante ciò, il film non ha ancora un distributore negli Stati Uniti, il che ha portato i registi a distribuirlo autonomamente a New York City il 31 gennaio e a Los Angeles il 7 febbraio.