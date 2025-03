La notte tra il 2 e il 3 marzo 2025 ha incoronato i vincitori degli Oscar 2025.

Tutti i vincitori agli Oscar 2025

Miglior Film

Anora

The Brutalist

A Complete Unknown

Conclave

Dune: Parte Due

Emilia Pérez

Io sono ancora qui

Nickel Boys

The Substance

Wicked

Migliore attore protagonista

Adrien Brody – The Brutalist

Timothée Chalamet – A Complete Unknown

Colman Domingo – Sing Sing

Ralph Fiennes – Conclave

Sebastian Stan – The Apprentice

Migliore attrice protagonista

Cynthia Erivo – Wicked

Karla Sofia Gascon – Emilia Pérez

Mikey Madison – Anora

Demi Moore – The Substance

Fernanda Torres – Io sono ancora qui

Migliore attore non protagonista

Kieran Culkin – A real pain

Migliore attrice non protagonista

Zoe Saldana – Emilia Pérez

Migliore Regia

Sean Baker – Anora

Brady Corbet – The Brutalist

James Mangold – A Complete Unknown

Jacque Audiard – Emilia Pérez

Coralie Fargeat – The Substance

Migliore sceneggiatura adattata (Adapted Screenplay)

Conclave

Migliore sceneggiatura (Original Screenplay)

Anora

Miglior Film Internazionale

Io sono ancora qui

The Girl with The Needle

Emilia Pérez

Il Seme del Fico Sacro

Flow

Miglior Film d’Animazione

Flow

Miglior Montaggio

Anora

Migliore Fotografia

The Brutalist

Dune: Parte Due

Emilia Pérez

Maria

Nosferatu

Miglior Scenografia

Wicked

Migliori costumi

Wicked

Migliore Colonna Sonora

The Brutalist

Conclave

Emilia Pérez

Wicked

Il Robot Selvaggio

Miglior Canzone Originale

El Mal, Emilia Pérez

Miglior Trucco e Parrucco

The Substance

Miglior Suono

Dune: Parte Due

Migliori Effetti Visivi

Dune: Parte Due

Miglior Documentario

No Other Land

Miglior Cortometraggio

A Lien

Anuja

I’m Not a Robot

The Last Ranger

The Man Who Would Not Remain Silent

Miglior Cortometraggio Animato

In the Shadow of the Cypress

Miglior Corto Documentario

The Only Girl in the Orchestra