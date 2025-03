Wolverine e Mr. Morfina: il divertente riferimento a Deadpool & Wolverine

Il nuovo thriller d’azione Mr. Morfina (qui la nostra recensione) include un intelligente riferimento a Wolverine sia nel trailer che nel film, che è ancora più divertente grazie al successo di Deadpool & Wolverine. Il cast di Mr. Morfina include Jack Quaid, che interpreta Nathan Caine, un uomo timido che vive con l’insensibilità congenita al dolore e all’anidrosi (CIPA) e viene coinvolto nelle conseguenze di una rapina in banca.

Dopo che un gruppo di rapinatori vestiti da Babbo Natale rapisce Sherry, la sua collega e la donna dei suoi sogni, prende la decisione sconsiderata e stupida di inseguirli. Ciò porta a sequenze d’azione esilaranti che sfruttano la sua incapacità di provare dolore. Uno dei migliori combattimenti del film fa riferimento al personaggio Marvel Wolverine.

Mr. Morfina è fondamentalmente una copia di Deadpool

Mr. Morfina non include una rappresentazione accurata dell’insensibilità congenita al dolore e dell’anidrosi, fornendo una versione romanzata della malattia che si potrebbe descrivere come la stessa capacità di Deadpool ma senza la rigenerazione. Nathan Caine è un uomo che non solo non riesce a provare dolore, ma non è nemmeno realmente colpito dal danno arrecato al suo corpo. Ad esempio, infila la mano in una friggitrice senza che la pelle si stacchi dalle ustioni di terzo grado. Inoltre, subisce diversi colpi violenti alla testa e si rialza rapidamente.

Il film rimuove anche altri sintomi di CIPA, come convulsioni, febbri frequenti e ipossiemia, che avrebbero reso Nathan differente da Deadpool e che avrebbero potuto avere un impatto negativo sulla narrazione. Presentando Nathan Caine come quest’uomo insensibile a dolore o alte o basse temperatura e non affronta conseguenze significative per le sue azioni, diventa quasi sovrumano invece di una persona ordinaria e fallibile.

Nathan Caine ha anche una mentalità che si allinea di più con Deadpool e altri antieroi piuttosto che con i supereroi. Nel corso del film, Nathan afferma apertamente che in realtà non gli importa di fermare i criminali. Il suo unico obiettivo è salvare la donna che ama. Ciò rispecchia la mentalità di Deadpool all’inizio del primo film. La forza trainante di Wade Wilson non è giusta o sbagliata; la sua intera motivazione è vendicarsi di Ajax e salvare Vanessa.

Jack Quaid ha una versione degli artigli di Wolverine

Sebbene i parallelismi tra Nathan Caine e Deadpool siano divertenti, non vengono citati apertamente nel film. Tuttavia, un altro supereroe, Wolverine, ottiene riferimenti diretti sia nel trailer che nel film stesso. Durante il trailer di Mr. Morfina, Roscoe dice a Nathan Caine: “Devi stare attento, amico. Puoi ancora morire. Non sei Wolverine”. Questo avvertimento è reso ancora più divertente dal fatto che Nathan Caine fa essenzialmente l’esatto opposto di questo consiglio.

Nella scena dello studio dei tatuaggi, Nathan Caine viene sbattuto contro uno specchio dopo essere stato quasi ucciso. Jack Quaid decide di fare come Wolverine, attingendo all’essenza del personaggio. Invece di avere artigli di ossa e adamantio, Nathan colpisce con i pugni il vetro rotto per trasformarlo in armi. Il tatuatore guarda Nathan come se avesse perso la testa. L’eroe che non può sentire dolore esegue quindi una mossa simile al classico salto selvaggio di Wolverine. Fortunatamente, questo aiuta Nathan a sfuggire al tatuatore che lo insegue.

Il riferimento agli artigli di Wolverine di Mr. Morfina è migliore dopo Deadpool e Wolverine

Il riferimento a Wolverine in Mr. Morfina è ancora più esilarante a causa della sequenza di apertura “Bye Bye Bye” di Deadpool & Wolverine, che mostra Deadpool che cerca di imitare anche lui l’eroe artigliato e scontroso. Deadpool usa lo scheletro di Wolverine come arma, lanciando le ossa e colpendo le persone con lui. Poi, usa gli artigli di Wolverine in un combattimento, legando le ossa dell’avambraccio con i loro artigli retrattili alle sue braccia. È una mossa sacrilega che si adatta perfettamente alla personalità di Deadpool.

È divertente e bello vedere Deadpool combattere con i veri artigli di Wolverine, ma Mr. Morfina mostra anche gli aspetti positivi di adottare un approccio alternativo alla stessa idea.