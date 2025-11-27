HomeCinema News2025

Shrek 5: scelti i figli di Shrek e Fiona, interpretati dalle star di Superman e SNL

La DreamWorks Animation sta riportando in auge la serie Shrek, molto amata dai fan, con un nuovo capitolo, Shrek 5, e non ha intenzione di rallentare quando si tratta di arricchire ulteriormente il suo cast stellare, dato che ha trovato le star di SNL e Superman per doppiare i figli di Shrek e Fiona. Le star della serie Mike Myers, Eddie Murphy e Cameron Diaz torneranno per il sequel.

Era già stato confermato che Zendaya avrebbe dato la voce a Felicia, la figlia di Shrek e Fiona, con l’uscita del teaser trailer di Shrek 5. Ora è stato annunciato che gli altri due gemelli orchi, Fergus e Farkle, saranno doppiati da Marcello Hernández di SNL e Skyler Gisondo di Superman, che si uniranno a quello che sarà probabilmente un cast di prim’ordine.

Il quinto film della serie principale Shrek arriverà nelle sale il 30 giugno 2027, 17 anni dopo Shrek Forever After. Nel frattempo, il franchise si è ampliato con due spin-off, entrambi interpretati da Antonio Banderas, Il gatto con gli stivali del 2011 e Il gatto con gli stivali: L’ultimo desiderio del 2022, quest’ultimo particolarmente acclamato dalla critica per la sua trama e l’animazione stilizzata.

