Prime Video: le novità di dicembre su serie, film Original e grandi ritorni

Dicembre porta su Prime Video un’ondata di nuove serie, film originali e titoli amatissimi che rientrano in catalogo per accompagnare gli spettatori durante le festività. Dalla nuova stagione di Fallout all’irresistibile commedia natalizia Oh. What. Fun., fino ai ritorni di classici moderni e saghe cult, ecco tutto ciò che arriva (e ciò che sta per lasciare) il catalogo nel mese di dicembre 2025.

Fallout – Stagione 2 (dal 17 dicembre)

La serie ispirata all’iconica saga videoludica torna con una seconda stagione attesissima. Ambientata due secoli dopo l’apocalisse nucleare, Fallout continua a seguire le vicende dei cittadini dei Vault, costretti a fare i conti con la brutalità del mondo esterno. I nuovi episodi proseguiranno l’avventura verso il Mojave e la città post-apocalittica di New Vegas, ampliando il lore e introducendo nuovi pericoli. Nel cast tornano Ella Purnell, Aaron Moten, Walton Goggins, Kyle MacLachlan, Moisés Arias e Frances Turner.

Gli 8 episodi usciranno settimanalmente fino al finale del 4 febbraio 2026.

Oh. What. Fun. – Film Original (dal 3 dicembre)

Michelle Pfeiffer è protagonista della nuova commedia natalizia diretta da Michael Showalter. Claire Clauster è la colonna portante delle festività familiari… finché un imprevisto la porta a vivere un Natale completamente diverso, lontano da casa.

Con un cast ricchissimo (da Felicity Jones a Chloë Grace Moretz, passando per Eva Longoria e Jason Schwartzman), il film promette atmosfere calde, comicità e un messaggio universale: chi si occupa di tutti ha bisogno, a volte, di un Natale tutto per sé.

Dimmelo Sottovoce – Film Original (dal 12 dicembre)

Un nuovo dramma romantico entra nel catalogo Prime Video con una storia di ritorni, prime passioni e segreti mai risolti. Kamila Hamilton si ritrova a fare i conti con Thiago e Taylor Di Bianco, fratelli che hanno segnato la sua adolescenza e che oggi minacciano l’equilibrio che si è costruita. Un film che intreccia amore, identità e seconde possibilità.

Merv – Film Original (dal 10 dicembre)

Zooey Deschanel e Charlie Cox guidano questa commedia romantica dal sapore dolce-amaro. Quando il loro cane Merv smette di essere il vivace compagno di sempre dopo la loro separazione, i due ex sono costretti a condividere la custodia dell’animale — e forse a ritrovare qualcosa anche tra loro.

Marco Mengoni Live in Paris – Evento in diretta (3 dicembre)

Il cantante italiano porta la sua musica nella capitale francese con una performance esclusiva trasmessa in diretta su Prime Video.

Trap House – Film Original (dal 31 dicembre)

Prime Video chiude il 2025 con una nuova produzione Original, in arrivo proprio l’ultimo giorno dell’anno. Non sono stati diffusi molti dettagli, ma il titolo promette adrenalina e un tocco crime da scoprire.

Durante le feste: i titoli da non perdere

Natale senza Babbo – Film Original (dal 28 novembre)

La nuova commedia con Luisa Ranieri e Alessandro Gassmann vede Babbo Natale in piena crisi esistenziale. Toccherà a sua moglie Margaret salvare le feste, mentre Befana e Santa Lucia cercano di prendersi la scena. Tra magia, ironia e imprevisti, un film perfetto per l’atmosfera di dicembre.

Film in arrivo su Prime Video a dicembre

Prime e seconde visioni

Karate Kid: Legends – 1 dicembre

My Penguin Friend – 6 dicembre

The Bikeriders – 19 dicembre

28 anni dopo – 22 dicembre

200% lupo – 22 dicembre

Fatman – 24 dicembre

Altri grandi film

Dal 1° dicembre arrivano numerosi titoli per tutta la famiglia e saghe dal forte richiamo:

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda 3

Madagascar (1 e 2, più I pinguini di Madagascar – Il film)

I Croods e I Croods 2

Trolls World Tour

Paddington

The Equalizer – 4 dicembre

Il Codice Da Vinci, Angeli e Demoni e Inferno – dal 9 dicembre

Il Signore degli Anelli – Trilogia – dal 15 dicembre

Hotel Transylvania 1–3 – 17 dicembre

28 giorni dopo – 19 dicembre

Ace Ventura 1 e 2 – 20 dicembre

Men in Black 1–3 e International – 24 dicembre

Nuove serie in arrivo

The Blacklist – Stagione 4, dal 7 dicembre

Outlander – Stagione 7, dal 18 dicembre

Film in scadenza

Immaculate – La prescelta – 10 dicembre

Bad Boys 4 – 12 dicembre

It Ends with Us – 20 dicembre

Secret Team 355 – 31 dicembre

Serie in scadenza