Hans Zimmer affronta la squalifica agli Oscar di Dune 2: l’Academy avrebbe frainteso i film di Denis Villeneuve

Il leggendario compositore Hans Zimmer riflette sulla decisione dell’Academy di squalificare la sua colonna sonora di Dune: Parte due dalla corsa agli Oscar del 2025. Diretto da Denis Villeneuve, il film ha attirato l’attenzione di massa per la sua musica incantevole, ma la colonna sonora è stata infine ritenuta non idonea per un Academy Award a causa di una regola che stabilisce che i sequel non possono utilizzare più del 20% di temi e composizioni esistenti. Dune: Parte Due ha ottenuto cinque nomination e ha vinto due statuette (Migliori effetti visivi e Miglior sonoro), ma sono stati le sue mancate citazioni, incluso anche Villeneuve come Miglior regista, ad attirare la maggiore attenzione.

In un’intervista con Josh Horowitz sul suo podcast Happy Sad Confused, Hans Zimmer ha rivelato la sua reazione alla squalifica della colonna sonora di Dune: Parte Due dagli Academy Awards. Ha avuto un atteggiamento relativamente gioviale quando gli è stato chiesto un commento per non aver ricevuto la nomination, ma ha comunque mostrato un po’ di delusione per la sua squalifica. Zimmer ha spiegato:

Non è proprio un punto dolente. È solo un punto così stupido. Come può essere un punto dolente? Voglio dire, sono stato squalificato perché stavo usando materiale del primo film nel secondo film. Ma non è un sequel, è l’arco completo. Entrambi i film sono un arco. Quindi, avrei dovuto andare a togliere tutti i temi dei personaggi e scrivere nuovi temi dei personaggi o svilupparli? Quindi, è solo una regola stupida, sai? E quello che non volevo fare, non volevo andare a lamentarmi.

Cosa ha significato lo sgarbo di Hans Zimmer per Dune: Parte due

La seconda parte ha avuto la metà delle nomination agli Oscar della prima parte

Le colonne sonore di Zimmer per Dune e Dune: Parte Due sono aspetti iconici del franchise. Infatti, nel 2021, Zimmer ha vinto l’Oscar per la migliore colonna sonora per il suo lavoro su Dune. È stata la sua seconda vittoria all’Oscar e la dodicesima nomination. La sentenza dell’Academy secondo cui una colonna sonora non può ripetere il contenuto di un film precedente rende impossibile per un sequel come Dune: Parte Due ottenere una nomination perché si basa su composizioni del suo predecessore. Come ha detto Zimmer, non avrebbe senso per lui buttare via semplicemente il suo vecchio materiale quando certi aspetti della musica sono fondamentali per la caratterizzazione e l’ambientazione.

Alla fine, The Brutalist ha vinto il premio per la migliore colonna sonora agli Academy Awards di quest’anno, battendo Conclave, Emilia Pérez, Wicked e Il Robot Selvaggio.

Dune: Parte Due ha ricevuto solo cinque nomination all’Oscar quest’anno, ma il suo predecessore ne aveva guadagnate ben 10, vincendone sei. L’Academy ha ricevuto critiche anche dai fan e dagli altri membri del settore per la decisione di non assegnare a Villeneuve una nomination come miglior regista, rispecchiando la delusione del pubblico quando quest’anno Zimmer è stato escluso dalla categoria Miglior colonna sonora.