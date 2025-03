Avatar: Fuoco e cenere, James Cameron riferisce che sua moglie “ha pianto per quattro ore” dopo aver visto il film

Il regista di Avatar: Fuoco e cenere, James Cameron, rivela che sua moglie ha avuto una forte reazione emotiva a una proiezione anticipata del film. Dopo il successo di Avatar (2009) e Avatar: La via dell’acqua (2022), l’epico franchise di fantascienza di Cameron è destinato a continuare con altri tre sequel, il primo dei quali uscirà questo dicembre. La storia di Avatar: Fuoco e cenere dovrebbe seguire Jake (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldaña) e il resto della famiglia Sully mentre continuano a combattere contro le forze che invadono Pandora, e i primi due film suggeriscono che potrebbero esserci alcuni momenti emozionanti in arrivo.

In una recente intervista con Empire, James Cameron apparentemente lo conferma, rivelando che sua moglie, Suzy Amis Cameron, “ha pianto per quattro ore” dopo aver visto una proiezione anticipata di Avatar: Fuoco e cenere a dicembre. La sua reazione è stata così forte che Cameron ha fatto fatica a ottenere da lei un feedback utile. Sebbene Cameron non dica esattamente cosa nel film abbia suscitato tali emozioni, è convinto che la reazione potrebbe essere un segno di ciò che accadrà al pubblico.

“Mia moglie ha guardato tutto dall’inizio alla fine, si era tenuta lontana e io non le mostravo pezzi e frammenti mentre andavamo avanti. Era il 22 dicembre. Ha pianto per quattro ore. Ha continuato a cercare di rimettersi in sesto per potermi raccontare reazioni specifiche, e poi si è semplicemente commossa e ha ricominciato a piangere. Alla fine, le ho detto, “Tesoro, devo andare a letto. Scusa, ne parleremo un’altra volta”. È un buon indicatore. Ha fatto un buon lavoro su Titanic e Avatar e Avatar 2. Quindi mi fido del suo cuore.”

Entrambi i film di Avatar hanno avuto momenti di forte emozione e forse ci saranno anche per Avatar 3

Uno dei momenti più devastanti nell’Avatar originale è la distruzione dell’Albero Casa e tutta la morte dei Na’vi che ne è derivata. Il sequel alza la posta in gioco quando si tratta di emozioni, presentando non solo una sequenza traumatica e prolungata di caccia ai tulkun, ma anche la morte sanguinosa del figlio primogenito di Jake, Neteyam (Jamie Flatters). Gli ultimi commenti di Cameron suggeriscono che un’altra grande morte potrebbe essere in arrivo dopo il finale di Avatar: La via dell’acqua, o forse qualcosa di devastante che coinvolge Pandora e tutte le sue creature viventi.

Avatar: Fuoco e Cenere, quello che sappiamo sul film

Avatar: Fuoco e Cenere riprenderà subito dopo quegli eventi, quando Jake e Neytiri incontreranno il Popolo della Cenere, che Cameron ha lasciato intendere essere più attratto dalla violenza e dal potere rispetto agli altri clan. “Ci sono nuovi personaggi, uno in particolare penso che sarà amato, o amerete odiarlo”, ha detto Cameron.

Oona Chaplin (“Game of Thrones”) interpreta il leader del popolo della Cenere, Varang. Anche David Thewlis e Michelle Yeoh si uniscono al cast. Insieme a Worthington e Saldaña, il cast di ritorno include Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet, Cliff Curtis, Britain Dalton, Jack Champion, Trinity Jo-Li Bliss, Bailey Bass, Joel David Moore, Edie Falco e Dileep Rao.

Avatar: La via dell’acqua e Avatar: Fire and Ash sono entrambi scritti da Cameron, Rick Jaffa e Amanda Silver. In origine, dovevano essere un unico film, ma durante il processo di scrittura, Cameron ha deciso che c’era troppo materiale e ha diviso la storia in due parti. L’uscita del film in sala è attualmente prevista per il 19 dicembre 2025.

Cameron ha prodotto tutti i film di “Avatar” con il suo partner creativo di lunga data Jon Landau, morto di cancro a luglio a 63 anni. “La sua eredità non sono solo i film che ha prodotto, ma l’esempio personale che ha dato: indomito, premuroso, inclusivo, instancabile, perspicace e assolutamente unico”, ha affermato Cameron in una dichiarazione all’epoca. “Ha prodotto grandi film, non esercitando potere ma diffondendo calore e la gioia di fare cinema. Ci ha ispirato tutti a essere e a dare il meglio di noi, ogni giorno. Ho perso un caro amico e il mio più stretto collaboratore per 31 anni. Una parte di me è stata strappata via”.