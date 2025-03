Lanterns: scelta l’attrice che interpreterà la madre di John Stewart

Mentre sono già in corso le riprese di Lanterns nuova serie DCU della HBO, tramite Variety, arriva la notizia che Nicole Ari Parker, vista in And Just Like That, è entrata nel cast dello show per interpretare Bernadette, la madre di John Stewart, che, lo ricordiamo, avrà il volto di Aaron Pierre.

Oltre al revival di Sex and the City, Parker può essere vista in numerosi film tra cui Blue Streak (1999), Il profumo della vittoria (2000), Brown Sugar (2002), Welcome Home Roscoe Jenkins (2008), Black Dynamite (2009) e Almost Christmas (2016).

La descrizione ufficiale del personaggio di Bernadette recita: “Formidabile e tenace, Bernadette si rifiuta di arrendersi, non importa quanto siano insormontabili le probabilità. Nel profondo, è una madre ferocemente protettiva che ha lavorato tutta la vita per assicurarsi che lei e la sua famiglia non venissero ignorate”.

Di cosa parla Lanterns?

L’attesa serie Lanterns, parte del rinnovato Universo DC guidato da Gunn e Safran, seguirà le Lanterne Verdi Hal Jordan e John Stewart mentre indagano su un misterioso omicidio legato a una cospirazione più ampia e sconvolgente. La serie della HBO è descritta come una storia “alla True Detective” che mescola intrighi cosmici con un tono di ispirazione noir. Con una durata di otto episodi, Lanterns promette di introdurre una versione fresca e dinamica degli amati eroi intergalattici della DC.

Kyle Chandler e Aaron Pierre sono stati confermati per Lanterns e saranno i protagonisti della serie, rispettivamente nei panni di Hal Jordan e John Stewart, segnando il loro attesissimo debutto nell’Universo DC. Tra gli altri membri del cast finora confermati figurano anche Kelly Macdonald, Garret Dillahunt e Poorna Jagannathan. In quanto progetto cardine del rinnovato DCU, Lanterns dovrebbe collegarsi direttamente ad archi narrativi più ampi, pur offrendo una narrazione autonoma e incentrata sui personaggi. Con la sua attenzione al mistero, al dramma e alla mitologia cosmica della DC, Lanterns è destinata a diventare un capitolo fondamentale dell’Universo DC in evoluzione.