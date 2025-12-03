HBO Max arriva in Italia il 13 gennaio 2026

HBO Max, il servizio streaming globale di Warner Bros. Discovery, sbarca in Italia il 13 gennaio 2026. Già disponibile in oltre 100 Paesi, HBO Max ha un’offerta unica che spazia tra le più celebri serie al mondo, film campioni d’incassi, storie straordinarie tratte dalla realtà e sport in diretta. Per la prima volta, il pubblico italiano potrà accedere ai contenuti di HBO, Warner Bros. Pictures, Warner Bros. Television, DC Universe, Max Originals, Eurosport e molto altro tutto in un’unica piattaforma, tramite l’app HBO Max.

LE SERIE E I FILM PIÙ ATTESI*

Tra i titoli più attesi a livello globale, la serie HBO Original A Knight of the Seven Kingdoms, il nuovo epico capitolo dell’universo di Game of Thrones e la seconda stagione di The Pitt, il medical drama Max Original trionfatore agli Emmy Awards. HBO Max è la casa di tutte le serie più acclamate degli ultimi anni: House of The Dragon, The Last of Us, The White Lotus, Euphoria, IT: Welcome to Derry, fino ad arrivare a Industry, disponibile in Italia per la prima volta in assoluto.

Gli appassionati di cinema potranno godersi Superman, The Batman e Dune, riscoprire la magia dei film di Harry Potter e attendere l’arrivo degli ultimi successi al box office, Weapons e The Conjuring: Il rito finale. Centinaia di film, con i più amati protagonisti del cinema, sempre disponibili in qualsiasi momento.

L’offerta include intrattenimento per ogni gusto: dalle serie iconiche come Friends e The Big Bang Theory, ai titoli d’animazione cult come Rick and Morty, fino a documentari d’autore e produzioni unscripted imperdibili.

LE PRODUZIONI ORIGINALI LOCALI

Il lancio di HBO Max in Italia porterà con sé un ricco ventaglio di contenuti HBO Originals italiani, a partire da Portobello, la nuova serie di Marco Bellocchio con Fabrizio Gifuni, presentata fuori concorso alla 82esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, che debutterà il 20 febbraio. La serie narra la storia vera di Enzo Tortora, il celebre conduttore televisivo ingiustamente accusato di legami con la mafia negli anni ’80.

Al centro della serie, il caos mediatico, la giustizia che deraglia e la battaglia di un uomo per riprendersi la propria dignità.

Già in lavorazione c’è anche la serie sul caso di Melania Rea, con Maria Esposito, che ripercorre lo sconvolgente femminicidio del 2011, mettendo in luce le fratture di una famiglia, di una comunità e del sistema giudiziario italiano sotto l’incessante pressione dei media.

All’orizzonte si profilano anche avvincenti docuserie. Tra queste, Gina Lollobrigida: Diva Contesa, il resoconto della battaglia per l’eredità di un’icona del cinema e di un intenso melodramma familiare. E Saman, la straziante lotta per la libertà di una giovane donna pachistana assassinata dal suo stesso clan familiare per aver rifiutato un matrimonio combinato.

Al momento del lancio, HBO Max in Italia presenterà in esclusiva Nonostante, il nuovo film diretto e interpretato da Valerio Mastandrea, scelto per aprire la sezione Orizzonti dell’81esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, e, da febbraio, Squali, il potente debutto cinematografico di Daniele Barbiero con Lorenzo Zurzolo e James Franco, presentato alla 20esima Festa del Cinema di Roma.

COPERTURA SPORTIVA DA NON PERDERE

Gli appassionati di sport potranno seguire in diretta tutte le competizioni dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 (6-22 febbraio 2026), che saranno disponibili integralmente per tutti gli abbonati, indipendentemente dal piano scelto. I Giochi Olimpici saranno disponibili sulla piattaforma, affiancati da una copertura locale con programmi, interviste, collegamenti da Casa Italia a Milano e Cortina e da tutte le principali venue.

Per un’esperienza sportiva definitiva lungo tutto l’anno, gli abbonati potranno integrare la propria offerta con il pacchetto Sport per veder tutti i contenuti Eurosport. Tra questi, spiccano i primi due tornei del Grande Slam di tennis (Australian Open e Roland-Garros) – che vedranno Jannik Sinner difendere il titolo a Melbourne e cercare il riscatto a Parigi – oltre 300 giorni di ciclismo con i tre Grandi Giri e le Classiche, gli sport invernali, con i Mondiali e la Coppa del mondo, la FA Cup di calcio, la UFC, l’atletica, i motorsport e molto altro.**

UN’ESPERIENZA DI INTRATTENIMENTO SENZA PRECEDENTI

JB Perrette, CEO e President of Global Streaming and Games di Warner Bros. Discovery, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di portare HBO Max e le sue storie indimenticabili in nuovi Paesi europei a partire da gennaio. Con una delle line-up più forti di sempre con serie americane e locali targate HBO, i grandi successi cinematografici locali e internazionali e i Giochi Olimpici invernali, questo è il momento perfetto per rendere disponibile HBO Max a tutti gli spettatori. Non è mai stato così semplice accedere alle serie del momento, ai film di successo, all’imperdibile sport in diretta e alle straordinarie storie di real-life”.

PIANI FLESSIBILI PER OGNI TIPO DI SPETTATORE

HBO Max offre tre piani mensili base pensati per adattarsi a ogni esigenza***:

Base con pubblicità: visione su 2 dispositivi in Full HD.

Euro 5,99/mese

Standard: visione su 2 dispositivi in Full HD, con 30 download (con limitazioni).

Euro 11,99/mese

Premium: visione su 4 dispositivi in 4K Ultra HD con Dolby Atmos (dove disponibile) e 100 download (con limitazioni).

Euro 16,99/mese

Pacchetto aggiuntivo Sport: aggiungibile a qualsiasi piano. Il pacchetto include contenuti con pubblicità. La visione in contemporanea è limitata a due device.

Euro 3/mese

Per maggiori informazioni e per abbonarsi, visita www.hbomax.com o registrati tramite Apple App Store, Google Play Store, e altre piattaforme****. HBO Max sarà disponibile per la pre-registrazione su App Store e Google Play a partire da inizio gennaio.

GUARDA I CONTENUTI COME PREFERISCI

HBO Max è disponibile su TV selezionate, set-top box, dispositivi di streaming, smartphone e tablet, console da gioco, online su www.hbomax.com e tramite partner di distribuzione TV che verranno annunciati in seguito.

Gli abbonati possono creare fino a cinque profili personalizzati, ricevere consigli su misura e usufruire di funzionalità come Continua a guardare e, a seconda del piano scelto, dei download per la visione offline. Le famiglie possono configurare profili dedicati ai bambini con contenuti adatti all’età e parental control.

ESPANSIONE GLOBALE DI HBO Max

Sempre il 13 gennaio 2026, HBO Max debutterà anche in Germania, Austria, Svizzera, Lussemburgo e Liechtenstein, ampliando in modo significativo la presenza del brand in Europa e raggiungendo alcuni tra i mercati più rilevanti.

Lanciato per la prima volta negli Stati Uniti nel 2020, HBO Max si è progressivamente espanso in America Latina, Europa, Asia Centrale e nella regione Asia-Pacifico. Il servizio debutterà nel Regno Unito e in Irlanda all’inizio del 2026, completando così la sua presenza nel mercato europeo. Nel terzo trimestre del 2025, Warner Bros. Discovery ha registrato 128 milioni di abbonati ai propri servizi di streaming.